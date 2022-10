L’administration américaine fait encore des siennes

Malgré toutes les tentatives de corriger et de remédier aux erreurs des administrations américaines précédentes dans leurs relations avec le CCG, et malgré les prétentions de l’administration Biden à démontrer sa volonté de s’associer avec ses alliés du CCG, ces promesses échouent totalement face au premier défi sérieux.

Cela s’est déjà produit à la suite d’attaques criminelles contre des installations pétrolières en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Décevant et surprenant. La réponse américaine ne parvient pas à protéger les intérêts stratégiques pas du Golfe mais des États-Unis. En réalité, la liste des intérêts américains a indéniablement changé au cours des deux dernières décennies.

Et cela n’a pas commencé lorsque le Président Biden a pris ses fonctions, comme certains le pensent.

Cela a été préfacé par ses prédécesseurs Trump et Obama qui a signé l’accord sur le nucléaire iranien en 2015, exposant une nouvelle vision américaine dans laquelle Washington ignore les opinions de ses alliés, même si cela compromet sa sécurité nationale et met en péril la stabilité dans une région supposée très sensible dans les calculs d’intérêts stratégiques américains.

En fait, les planificateurs politiques américains ont fait leurs nouveaux calculs sur un côté et un seul. Ils convergent vers des théories sur la fin prochaine de l’ère du pétrole et l’entrée dans une nouvelle ère dans laquelle l’énergie traditionnelle et les pays qui la produisent et l’exportent n’ont pas de place. C’était l’erreur la plus flagrante pour eux.

Le chaos dans la région arabe en 2011 était un signe de la transformation américaine. Il a renforcé la suspicion et la méfiance entre Washington et ses alliés arabes, notamment dans le Golfe. Les États-Unis n’ont fait aucun effort réel pour répondre à cette méfiance croissante qui ronge l’alliance traditionnelle.

Au contraire, ils ont entièrement reporté leur attention sur l’Asie de l’Est. Le défi croissant de la Chine, en l’occurrence. Les États-Unis ont constamment retiré leurs troupes d’Afghanistan et d’Irak.

Ils se sont lavés les mains des crises en Syrie et en Libye, se contentant d’un rôle nominal au Yémen. Enfin, la crise en Ukraine est venue élargir le fossé existant dans l’alliance Golfe-USA. Cependant, ce fut un coup de semonce clair pour Washington, qui n’a fait que des déclarations lénifiantes qui contredisent la réalité de chaque action américaine.

Le dernier épisode de cette évolution est venu du secrétaire d’État américain Anthony Blinken qui, dans le contexte de la décision de l’OPEP+ de réduire la production de pétrole, a annoncé que le gouvernement américain envisageait une série d’options pour aborder les relations américano-saoudiennes.

Il a déclaré que son pays ne ferait rien qui puisse nuire à ses intérêts et qu’il se coordonnait étroitement avec toutes les parties prenantes pour décider de toute mesure allant dans ce sens.

Je ne sais pas à quoi pensait M. Blinken lorsqu’il a parlé de soi-disant options de réponse, de réduire la prise de décision de l’OPEP+ à l’Arabie saoudite et de traiter toute l’affaire comme un épisode d’hostilité mutuelle. C’est loin d’être le cas. Mais c’est précisément la nervosité et la précipitation qui prévalent dans la politique américaine ces derniers temps.

Je crois que le discours politique américain présente une suite à la série d’erreurs stratégiques que les administrations américaines successives ont commises sous la pression des tensions politiques et des calculs électoraux étroits. L’Arabie saoudite n’est pas un ennemi des États-Unis.

Elle n’a certainement pas pris la décision de réduire sa production de pétrole pour contrarier les décideurs américains. Les intérêts des États ne doivent pas être gérés dans cette perspective étroite.

L’Arabie saoudite n’a pas pris cette décision seule. Elle a été partagée par tous les pays de l’OPEP+ et repose sur de purs calculs de marché qui n’ont rien à voir avec le fait de se ranger du côté de la Russie, comme le prétend la Maison Blanche, ni avec des calculs liés aux élections de mi-mandat au Congrès américain, qui sont la raison de la consternation du président Biden face à la décision de l’organisation.

Personnellement, je ne connais aucune raison impérieuse pour laquelle les responsables américains attendraient de l’OPEP+ et de ses membres un soutien gratuit en renonçant aux calculs de marché et aux études techniques, en sacrifiant les intérêts de leurs peuples et en permettant une baisse progressive des prix du pétrole, juste pour satisfaire le désir de Washington de maintenir les prix de l’énergie à un bas niveau et de calmer les marchés afin de s’attirer les faveurs des prochaines élections de mi-mandat.

On pourrait penser que l’administration Biden agit selon la logique du « si vous n’êtes pas avec nous, vous êtes contre nous » qui a guidé la politique américaine après le 11 septembre. Mais il ne faut pas s’emmêler les pinceaux.

Cette fois, il s’agit de calculs, d’intérêts, de plans et de budgets économiques nationaux ; la Russie n’est pas Al Qaïda - elle est l’un des principaux membres de l’alliance OPEP+ et a certainement une grande influence au sein de l’organisation compte tenu de l’importance de sa production et du poids de ses exportations.

Mais cette influence ne peut évidemment pas primer sur les intérêts des autres membres. En d’autres termes, l’Arabie saoudite et les autres membres du club ne peuvent soutenir toute volonté de la Russie de réduire sa production si cela entre en conflit avec leurs intérêts nationaux, qui nécessitent le maintien d’un prix raisonnable du baril de pétrole.

Les États-Unis devraient considérer la question du prix du pétrole avec un degré de bon sens, de transparence et de réalisme. Ils doivent reconnaître le danger de déclarations prématurées qui feraient marche arrière et aggraveraient le fossé irréparable dans les relations avec leurs alliés du Golfe.

Par-dessus tout, ils doivent accepter les nouvelles règles du jeu dans les relations internationales. Ils ne peuvent pas se permettre le luxe de perdre de nouveaux alliés à un moment où ils semblent avoir un besoin urgent de renouveler leurs alliances plutôt que de perdre celles qu’ils ont déjà.