L’affaire du pictogramme sexiste

Nouvelle polémique genrée en France. Cela manquait. Heureusement Madmoizelle.com veillait. Le site féministe est monté au créneau pour saluer l’effort de la SNCF.

Sherlokettes

La compagnie ferroviaire appose depuis ses débuts des pictogrammes informatifs. Classique, celui qui indique les toilettes est peut-être le plus connu au monde. Magasins, métro, trains, administrations, il est partout sous différentes formes.

Mais les Sherlock au féminin avaient l’oeil. Car si la SNCF a bien commencé à changer ses petits dessins, il en restait quelques anciens sur quelques rames. Et ces anciens rappellent l’abomination sexiste : c’est une femme – supposément une mère – qui change bébé.

Horreur ! Malheur ! La femme confinée à son statut de mère.

Comme si les hommes ne pouvaient pas eux aussi mettre les mains dans le cambouis – enfin, le cambouis, je me comprends.

Ni une ni deux les Sherlokettes appellent la Essenncéeffe et tombent sur monsieur Krakovitch, responsable à la régie. Qui leur donne pleinement raison :

« Je ne peux qu’être d’accord, c’est (c’était) une représentation archaïque ! Les équipes TGV-Intercités ont fait évoluer ce picto il y a qq temps dans notre périmètre, mais il en reste sur une vingtaine de rames (sur 312) qui sont aussi en cours de modifs. »

Monsieudame

Picto, qq, modifs, il fait djeune le monsieur. Et il annonce que les nouveaux pictogrammes montrent un bébé tout seul. Ni femme, ni homme. Car Madmoizelle s’interroge (si, si...) :

« Une femme en train de changer son enfant. C’est ce que représente un pictogramme dessiné sur certaines portes de trains. Une silhouette féminine bien cliché (vêtue d’une robe) et seule à être attelée à cette tâche. Il y a de quoi s’interroger sur l’absence de silhouette masculine sur ce visuel. »

Homme et femme ensemble changeant ce bébé ? Une personne suffit, faut pas compliquer les choses.

Je n’ai pas trouvé le petit Mickey de monsieur Krakovitch. J’en ai un autre : en Suisse les CFF ont déjà initié le picto du bébé solitaire (image 2). Attention : il ne désigne pas un lieu pour abandonner son bébé…

Cela dit, doit-on encore une fois faire un procès en sexisme ici ? J’en doute. Les femmes sont toujours majoritaires à s’occuper des enfants. Et quelle importance : on comprend le message, c’est le but.

Et puis enfin, il pourrait s’agir d’une femme trans, un monsieudame (un homme devenu femme). Auquel cas la femme et l’homme sont réunis dans un seul corps illustré par ce pictogramme.

Madmoizelle n’a pas pensé à cette hypothèse.

Et la SNCF s’est soumise. Mais cela ne me dérange pas que seul un bébé y figure désormais. C’est même plus visible. Cela dit, je me demande comment réagiraient les femmes lambda si le personnage avec le bébé était un homme.