Les campagnes médiatiques féroces se poursuivent contre l'Arabie saoudite dans le contexte de l'affaire Khashoggi, ne laissant aucune place à la spéculation sur les objectifs réels de cette chasse aux sorcières dans les médias. La question n’a rien à voir avec la justice, elle a tout à voir avec le règlement des comptes avec les jeunes dirigeants saoudiens.

Les chaînes satellites financées par le régime qatari et l'organisation terroriste des Frères musulmans continuent d'attaquer les dirigeants saoudiens et de répandre des mensonges sur l'implication dans l'assassinat de Khashoggi afin d'influencer l'opinion publique arabe et musulmane, en utilisant la technique du "grand mensonge" créée par la propagande nazie du ministre Joseph Goebbels, c'est-à-dire répéter un mensonge assez souvent et cela devient la vérité.

La page des médias sociaux d'une organisation terroriste a partagé une image montrant une photo du défunt journaliste saoudien Jamal Khashoggi sur une boîte de conserve de viande, dans un mépris flagrant pour la dignité humaine et un mépris excessif pour les sentiments de sa famille et de ses proches.

Toutes ces chaînes satellites ont oublié l’actualité mondiale pendant plus d’un mois. Elles ont quitté leur principale cause, ou ce qu'ils prétendent être leur cause, pour lancer une campagne tous azimuts contre l'Arabie saoudite. La haine est le moteur des médias qataris et terroristes, et non des droits de l'homme.

Malheureusement, le cas de Khashoggi est devenu la cause célèbre des ennemis du royaume. Malheureusement, tout ce qui a été publié par les autorités saoudiennes officielles fait l’objet de rejet et de critiques et tout ce que dit la partie turque est le bienvenu.

Les médias qataris et des Frères musulmans ont abandonné le professionnalisme au profit du fanatisme. Ils se sont rangés derrière une idée spécifique qu'ils défendent indépendamment de tout, sans connaître les faits qui les entourent. Vous avez parfois le sentiment qu’ils ont perdu contact avec la réalité et ont construit un monde imaginaire.

Ces médias qataris sont surpris par le soutien du peuple saoudien à ses dirigeants. Ils tentent donc de l'influencer en pensant que cela pourrait apporter un changement dans les principaux pays de la région dotés d'une influence mondiale.

Le fait est que les organisations terroristes et le régime qatari s'attendaient à ce que la position de l'Arabie saoudite soit sapée par une campagne médiatique, oubliant que le royaume a de l'expérience dans le traitement du ciblage par les médias.

Des campagnes médiatiques ciblées ont été organisées depuis la période coloniale jusqu'à la guerre froide, mais de nos jours, elles ont tendance à être absurdes et incontrôlables. Les cotes d’Aljazeera sont plus faibles que jamais. Peut-être qu'elle a moins de téléspectateurs que d’employés.

Ayez pitié des gens, arrêtez de nuire à la mémoire de Khashoggi, de sa famille et de ses proches, et laissez la justice s'en tirer à bon escient.