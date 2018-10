L’affaire Khashoggi ne concerne pas la France des banquiers mais la France des lumières...

Selon Macron, presque un mois après les faits, la France attend toujours que ses services de renseignements apportent des éléments qui permettraient à la France de déclencher d'éventuelles sanctions contre le régime saoudien. Apparemment même la mort préméditée avouée par Riyad ne suffit pas, pas plus que le corps introuvable alors que le consulat a été fouillé par les services turcs, ce qui laisse au moins imaginer que le corps ait été soit dissous sur place, soit sorti des lieux or il ne peut l’être qu’en morceaux car aucune caméra même à l’aéroport n’a montré un colis suspect au moment où le commando de 15 tueurs repartait pour Riyad. Quant au fourgon saoudien, vu dû côté de la forêt turque, cela n’a rien donné ; peut-être que c’était une diversion.



Macron attend donc toujours quelque chose venant de ses services de renseignements. Ce n’est pas un compliment près d’un mois après les faits. Ils peuvent le demander aux USA puisque la directrice de la CIA est allée en Turquie discuter avec les services turcs qui disent détenir des enregistrements prouvant l’acte barbare à savoir assassinat prémédité après une séance de torture suivie d’une mise en morceaux exécutée par un médecin légiste venu de Riyad pour l’exercice en écoutant de la musique.



Admettons que les services de renseignements français apportent à Macron ce que tous les autres services de renseignements du monde connaissent déjà, en quoi cela concerne-t-il la France ?



Ce n’est pas un européen qui a été mis en pièces et la boucherie n’est qu’un acte politique fait par un état souverain au nom de sa sécurité nationale sachant que le journaliste était un opposant assez proche des frères musulmans dit-on et clairement ami de l’ennemi Qatari. Le président Hollande a lui-même avoué que la France, de temps en temps avec l’aval du chef de l’état, donne l’ordre d’exécutions extrajudiciaires dans le monde contre les ennemis de la France. C’est vrai que c’est fait avec la discrétion et l’efficacité de tireurs d’élite dans des zones en guerre mais l’Arabie Saoudite n’a pas toute cette technologie. Leur arme d’état, telle qu’indiquée sur le drapeau, c’est le sabre.



Toutes les vieilles démocraties savent que les saoudiens décapitent jour et nuit et le drapeau avec le fameux sabre est autorisé partout dans les vieilles démocraties. Dans le cas Khashoggi ils n’ont fait que le décapiter avec l’arme d’état. La suite est une question diplomatique. Là où les vieilles démocraties peuvent liquider quelqu’un d’une balle tirée de loin et sans bruit sans d’ailleurs qu’on sache de qui vient la balle, là où les russes peuvent piquer discrètement avec un poison radioactif, là où les israéliens peuvent liquider en toute impunité des palestiniens dans le monde entier, là où les américains peuvent faire de même mais cette fois à base de missiles, là où les chinois font disparaître jusqu’au patron d’interpol, là tous les tyrans africains et arabes peuvent faire disparaître des opposants, les saoudiens n’avaient qu’un moyen de ne pas embarrasser les turcs, c’était de sortir le corps diplomatiquement et pour cela il fallait le tailler en pièces.



Certes, il y a eu torture, on parle de doigts coupés car il voulait se marier mais les vieilles démocraties s’y connaissent autant quand ils veulent administrer « la question ». Trump en sait quelque chose.



En quoi cela regarde-t-il la France ? C’est vrai qu’il est peut-être temps que les vieilles démocraties rendent des comptes en matière de ventes d’armes quand ils savent qu’elles vont servir à tuer ou affamer des gosses au Yémen par exemple pour les beaux chèques d’un prince légiste mais dans le cas Khashoggi, les armes françaises, européennes ou américaines n’ont rien à voir à moins d’avoir utilisé un couteau Laguiole ou un Terrarias-Bonjean…



La France est actuellement très fatiguée. 1 million d’enfants pauvres, des millions de smicards endettés jusqu’au cou, près de 4 millions de chômeurs, une croissance en berne, il ne manquerait plus que refuser le milliard d’euros d’armes vendues par an à MBS qui a quelques palais en France.



Macron a raison. C’est une affaire qui concerne les américains, gardiens des lieux saints depuis que Trump a dit que sans les américains le roi ne tiendrait pas 15 jours, c’est une affaire américaine car la victime était un journaliste du Washington Post, c’est surtout une affaire Turque car les saoudiens ont envoyé des tueurs sur leur sol et surtout ils ont sorti illégalement un cadavre en morceaux ; en plus la victime non seulement est d’origine turque mais il devait épouser une turque. C’est aussi l’affaire du Qatar et leur Al Jazeera en guerre contre les saoudiens qui veulent faire du Qatar une île, c’est une affaire des Iraniens qui ont là de quoi montrer combien les saoudiens sont barbares, c’est aussi une affaire des musulmans du monde entier car désormais celui qui a problème avec la politique étrangère de l’Arabie saoudite, ne peut plus faire le pèlerinage à la Mecque sous peine d’être emprisonné ou disparaître : c’est grave car les lieux saints ne leur appartiennent pas même si cela leur rapporte près de 6 milliards d'euros par an.



La France n’a rien à voir avec le sort de Khashoggi. Patrie des droits de l’homme ? C’est vrai mais il faut plutôt dire « berceau » des droits de l’homme car depuis le bébé a grandi et il faut croire qu’il n’est pas devenu un saint mais un commerçant ou plutôt un banquier qui s’intéresse plus aux écritures comptables qu’aux Maccabées étrangers mis en pièces chez les peuples premiers.



Laissez Macron tranquille. Il sait très bien la force de la France dans une guerre entre chinois, russes et américains. Ce n'est ni un dragon, ni un ours ni un aigle mais juste un coq…



VLANE