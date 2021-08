L’Afghanistan vu autrement

Ainsi que je l’ai mentionné sur les réseaux sociaux, je ne suis pas un spécialiste de ce pays, ce qui fait que je ne rentre pas en concurrence avec tous ces spécialistes des médias sortis dernièrement du chapeau …

Par contre j’ai des amis et contacts qui ont des choses à dire, à raconter, comme Dan Tomozei-Dimian, un journaliste roumain basé en Chine et qui s’est rapproché d’un de ses amis, Khalid Wardak, afghan et ancien journaliste, devenu entrepreneur à Kaboul où il est actuellement.

La réalité en Afghanistan :

On ne s’attendait pas à une situation aussi paisible et sûre que celle que nous avons actuellement

Diplômé de la Faculté des Lettres de Kaboul, ancien journaliste en Afghanistan et en Chine, Khalid Wardak (30 ans), est actuellement un entrepreneur dans la capitale afghane et en parallèle il continue ses études. Il a quitté la zone des médias, mais il est resté attentif à la réalité dans son pays. De plus, ces dernières années, il s’est engagé dans la vie publique en Afghanistan.

Ami et ancien collègue, Khalid a accepté de répondre aux questions sur l'actualité en Afghanistan, d’expliquer en étant sur place ce qui est présenté au monde et vu dans l'optique occidentale, en particulier.

Je te salue, Khalid. Je te remercie de l'ouverture que tu nous offre de parler de ce qui se passe dans ton pays. Il est important de connaître votre point de vue, comme vous percevez les événements.

Je te dis ce qui se passe en Afghanistan dans la position du témoin. Non seulement les médias occidentaux, mais aussi les médias chinois et d'autres pays, abordent et promeuvent ce qui se passe de manière négative. Bien sûr, ils ont leurs propres opinions et intérêts. Les médias chinois tente en permanence de mettre la responsabilité aux États-Unis, à l'Union européenne et à l'OTAN.

Qu'est-ce qui est réel et ce qui est faux dans les images présentées dans la presse occidentale sur le désespoir des habitants de quitter l'Afghanistan ?

Le fait est que la plupart des personnes qui ont travaillé avec le gouvernement américain et avec l'OTAN tentent de quitter l'Afghanistan parce que les pays américains et l'OTAN leur ont dit que s'ils veulent partir ils peuvent les aider. Les images de l'aéroport sont réelles, mais il n'y avait pas des personnes qui ont travaillé avec les États-Unis. Ce sont des habitants qui vivent autour de l'aéroport, qui pensaient qu'en allant à l'aéroport ils pourraient aller aux USA. La plupart d'entre eux ont cru pouvoir profiter de la situation, de là des bousculades, et un grand nombre de personnes. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que, avec le premier vol, certains habitants du coin ont eu la chance de partir aux États-Unis, à cause de cela il y a encore en ce moment de nombreuses personnes à l'aéroport, mais toutes sont des personnes vivant à proximité de l'aéroport, et tout ça est lié à la mauvaise gestion par les États - Unis.

Je tiens à mentionner qu'il n'y a pas de risque ni de menace pour les personnes qui veulent partir, mais ils prétendent simplement être menacés. Les talibans ont dit et promis de ne pas menacer ceux qui travaillaient avec les forces américaines et l'OTAN. Mais en même temps il n’est pas facile de faire confiance aux talibans.

Quelle est l'ambiance parmi les habitants : la joie ou la tristesse parce que les Américains sont partis ?

C'est une question très importante. Je peux dire que certains sont heureux et d’autres sont tristes. Les gens qui travaillent avec le gouvernement, par exemple, les étudiants, les journalistes, les propriétaires ou les travailleurs des médias et du social, les „activités civiles”, les femmes, n’étaient pas tranquillisés car ils pensaient que les talibans diminueraient leurs activités. Mais maintenant, ils sont plus calmes parce que les talibans ont beaucoup changé.

Même moi, je déteste les talibans, mais maintenant leur comportement est bon, ils ont appelé tous les employés du gouvernement à revenir. Ils ont appelé toutes les femmes et les filles à retourner au travail et à leurs études. Même ils ont donné un moral spécial aux femmes travaillant dans le secteur de la santé. La plupart des gens apprécient leur comportement jusqu'à présent. Je pense que, la semaine dernière, et depuis que l'Afghanistan est tombé, personne n'a été tué dans cet énorme changement de pouvoir.

Comment considères-tu le comportement des talibans par rapport à la population, en particulier à Kaboul ?

Leur comportement est bon jusqu'à présent, ils apportent des changements positifs dans la sécurité à Kaboul. Maintenant la situation est assez paisible, Daniel, nous ne nous attendions pas à une situation aussi calme et sûre que celle que nous avons maintenant.

Te sens-tu menacé, as-tu peur ?

Non, je n'ai pas peur. Aujourd'hui, j’ai parlé à de nombreux talibans et leur comportement est pacifique.

Quelle est et quelle sera la situation des femmes ? C'est l'un des sujets que les médias occidentaux promeuvent pour critiquer les forces talibanes !

C'est une question très importante. À ce stade, la situation est plutôt bonne, les talibans disent qu'ils sont dédiés aux droits des femmes, toutes les filles allant dans leurs écoles et leurs universités.

Selon toi, quels sont les partenaires de dialogue dans lesquels les Talibans ont confiance : la Chine, la Russie, l'Union européenne, les États-Unis ?

Je pense que tous les pays que vous avez mentionnés ont un intérêt pour les talibans. Les États-Unis et l'Union européenne sont très importants pour les Talibans et les Afghans. Les personnes en Afghanistan n’ont pas trop confiance en la Russie et la Chine qui jouent un double jeu plutôt déroutant.

Comment penses-tu que les événements en Afghanistan évolueront dans les mois à venir ?

Nous ne savons pas. Nous sommes confus. Les partis politiques qui négocient maintenant, disent pour la plupart avoir essayé de faire un gouvernement fort et stable, que tous les partis politiques peuvent soutenir et qui sera responsable de la paix, de l'économie et autres.

Quelle est la situation des systèmes de communication à Kaboul et en Afghanistan ? Je parle de la téléphonie Internet et mobile ?

Le système de communication est très bon, toutes les personnes ont accès à Internet, nous n'avons pas vu de restrictions sur Internet et sur les réseaux sociaux. 95% de l'Afghanistan a accès aux services de téléphonie mobile ou fixe.

Et une dernière question, Khalid. Comment vois-tu la situation en Afghanistan par rapportau Pakistan et à l’Inde ?

Le Pakistan soutient les talibans, le Pakistan a créé le groupe terroriste taliban et le Pakistan soutient directement les talibans. Tous les dirigeants des talibans ont été au Pakistan, même les combattants du groupe taliban étaient au Pakistan, où ils ont accès à de nombreuses installations. C'est pourquoi le Pakistan est un refuge sûr pour les Taliban.

La plupart des dirigeants talibans et de ceux tués au Pakistan ont des passeports pakistanais.

Il y a deux semaines, il y a eu une énorme demande pour les Afghans de sanctionner le Pakistan. Le Hashtag #SanctionPakistan a été utilisé par plus d'un million d'Afghans au cours d'une semaine, ce qui signifie que les gens connaissent le rôle destructeur du Pakistan en Afghanistan, parce que le Pakistan ne veut pas d’un gouvernement stable en Afghanistan.

De l'autre côté, l'Inde a une forte relation historique avec l'Afghanistan. L'Inde a aidé le gouvernement afghan au cours des deux dernières décennies, de nombreux grands projets de construction sont faits par l'Inde, il y a beaucoup de jeunes étudiants afghans qui étudient en Inde. Au niveau international, l'Inde a soutenu le gouvernement précédent et son rôle était positif, ce qui est inacceptable pour le Pakistan. Le Pakistan a joué et joue un rôle destructeur en Afghanistan, et l'Inde a joué un rôle positif en Afghanistan.

Jusqu'à présent, l'Inde est notre bon partenaire commercial, les produits provenant d’Afghanistan sont très bien accueillis en Inde, et l'Inde a une très bonne image aux yeux des Afghans.

Je le redis, les Afghans, en particulier ceux des générations éduquées, détestent le Pakistan, car ils soutiennent fortement les talibans, ce qui est clair pour les personnes.

J'apprécie que tu soies extrêmement direct et que tu n'évites pas de montrer qu'il y a une peur, une retenue face aux talibans. Et cela même si tu dis que maintenant la situation est plus calme et plus sûre.

Merci, Khalid, et j'espère avoir des nouvelles de ta part dès que possible. On reste en contact.

Je vous remercie aussi. J'espère que je peux aider mon pays.

Beijing / Kaboul, 22 août 2021

Les images de l'atmosphère dans les rues de Kaboul sont faites aujourd'hui par Khalid.

J’ai assuré la traduction de ce texte original en roumain réalisé par Dan Tomozei-Dimian et trouvable sur ce lien :

https://dantomozei.ro/2021/08/22/foto-realitatea-din-afganistan-nu-ne-am-asteptat-la-o-situatie-atat-de-pasnica-si-sigura-pe-care-o-avem-acum/ ?