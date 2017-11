En finir avec les petites phrases qui font plaisir à tout le monde

Il y a 50 ans l'Afrique avait plus d'atouts que la Chine ; aujourd'hui on voit où en est la Chine... et l'Afrique face à ses démons : démocratie de façade avec des potentats indéboulonnables, corruption, chaos politique social étatique, avec en toile de fond le "crime de la colonisation" pour expliquer tout cela. Facile mais archifaux : la Chine aussi a subi la présence étrangère sur son sol. Il faudrait avec un autre mot recoloniser beaucoup de pays africain pour les accompagner dans leur développement, car ils n'y arriveront pas ! La palabre c'est bien pour les touristes mais ce n'est pas autour du baobab que l'on va organiser la vie. L'Afrique a le génie de la débrouille mais ce n'est pas avec ça qu'on fait un pays, un Etat. L'Afrique mal partie (livre de Dumond en 1965) est arrivée nulle part... Quelques exceptions, mais autant d'interrogations. La Rhodésie heureuse des "Blancs colonialistes" est devenue l'enfer Zimbawé des Noirs après l'expulsion de ces Blancs, et le grenier de l'Afrique est devenu importateur de denrées alimentaires ! Bravo Mungabé... la sortie a été trop tardive. Comme d'autres ailleurs, par ex les Castro à Cuba. (La durée de vie d’un dirigeant ne devrait pas dépasser sept ans.)

Pourquoi ne pas imaginer une sorte de partenariat pour faire du nation building, car les prévisions catastrophiques se réaliseront... ne sont-elles pas d'ailleurs en cours ? Décolonisation ratée... peut-être !, mais la faute à qui ? Sans la colonisation l'Afrique en serait où ? Politique fiction certes, mais l'exercice mériterait d'être tenté... après avoir lu Mungo Park, René Caillé, Livingston, Brazza, Schweitzer et quelques autres comme Michonet, Stephen Smith (Négrologie) ; la littérature sur l’Afrique est importante et très pertinente.

Et pardessus tout cette pagaille l'explosion en cours de la bombe démographique, bombe à fragmentation qui va laisser le pays en état de guerre ! Exemple du Niger où les femmes soumises font des enfants que le pays ne peut ni nourrir, ni soigner, ni éduquer... Serait-ce à nous européens de prendre en charge ces enfants ? Non ! La démographie est une catastrophe pour l'Afrique ; la démographie africaine est une catastrophe pour nous européens ! Notre mission aujourd'hui est de réduire cette démographie pour trouver à terme des équilibres possibles avec les ressources des Etats. La production de richesses croit moins vite que la population, et ce n’est pas à cause de la colonisation ! Commençons par le dire au lieu de considérer la démographie comme un fait incontournable, comme les séismes ou les éruptions volcaniques... attitude des démographes qui se limitent à évaluer les capacités de la planète à nourrir cette population : absurde ! Le doublement de la population est impossible à supporter : soit on travaille pour réduire cette population, soit on attend des catastrophes (épidémies, guerres etc.) qui nous impacteront. Quant à l'accueil de ses excédents de population en Europe, la cause est entendue... cela ne peut être suffisant pour compenser l'accroissement de population en Afrique.

La croissance démographique en Afrique ne concerne pas seulement les Africains, mais nous aussi en Europe. Il faut désamorcer cette bombe, c'est une priorité comme la lutte contre le déréglement climatique. Et c'est vers les femmes que notre effort doit aller : éducation, liberté de se marier, planning familial, contraception etc. On connait les ingrédient de cette régulation, il faut passer à la mise en oeuvre. L'électrification de l'Afrique (qui reste encore à faire après 50 ans d'indépendance !) doit êmenée à bien, mais il est tout aussi important de réguler la démographie.

Femmes africaines de tous les pays unissez-vous pour lutter contre les procréations forcées !