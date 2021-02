L’aggravation du chômage à la base d’un nouveau type de terrorisme

Actuellement le mobile dominant du terrorisme est d'ordre religieux, principalement l'islamisme, le terrorisme d'extrême droite ou d'ultra gauche étant très minoritaires. Avant la Révolution d'Octobre 1917, il y avait un courant terroriste parmi les révolutionnaires comme manifestation d'une forme de lutte politique. Mais c'étaient surtout des luttes individuelles désespérées que les bolchevicks n'ont pas manqué de critiquer comme inefficace pour renverser le féodalisme en Russie. Ces derniers jours, en France, il s'est produit deux attaques meurtriers par deux individus qui ne se connaissent pas mais qui ont pour point commun d'être des chômeurs. L'un est ingénieur sans emploi et l'autre un SDF. Ces deux attaques relèvent clairement du terrorisme c'est à dire des attaques violentes désespérées et quasi-suicidaires contre des individus qui représentent un ordre socioéconomique déterminé (ici le capitalisme-salariat), et par conséquent contre un ordre politique. Donc ce sont des attaques contre le système économique et politique actuel : le capitalisme-salariat.

Gabriel Fortin, "tueur de DRH" et de conseillère Pôle chômage

La semaine dernière, il a tué une conseillère de Pôle chômage à Valence, puis une de ses anciennes DRH, en Ardèche. Les investigations ont rapidement montré que l’homme de 45 ans était aussi lié au meurtre d’une autre DRH, dans le Haut-Rhin, quelques jours plus tôt. Mutique durant sa garde à vue, Gabriel Fortin, ingénieur au chômage, célibataire sans enfant, n’a toujours pas expliqué les raisons de son périple meurtrier.

Gabriel Fortin a atteint le plus haut degré de développement qu'un individu peut et doit inévitablement (surtout les jeunes) atteindre sous le capitalisme-salariat : sans emploi, célibataire, sans enfant. Le reflet individuel d'un mouvement collectif global détruisant les fondements du monde capitaliste-salarial que sont le travail salarié, la famille et la nation : hausse du taux de chômage structurel depuis 40 ans, vieillissement accéléré de la population, grave crise migratoire avec des camps de concentration, des sans droits à l'intérieur et à l'extérieur transformation de la mer méditerranéen en cimetière géant.

Un SDF fonce sur des piétons avec une camionnette à La Défense

Un autre chômeur sans aucun lien avec le "tueur de DRH" a percuté deux piétons avec une camionnette au niveau du parvis de la Défense. Cette attaque a fait un mort et un blessé. L'individu aurait volé une camionnette d'entretien. L'auteur présumé a pris la fuite à pied avant d'être interpellé, il allait se jeter sur les rails du RER avant son interpellation.

Pour les policiers, aucun élément ne suggère à ce stade un acte terroriste, mais le mode opératoire avec les attentats terroristes sur la promenade des Anglais est le même où un camion fonce sur la foule en fauchant plusieurs individus sur son passage. Objectivement on est dans la même situation. Sauf que là, la religion n'entre pas en ligne de compte, le SDF dans son acte suicidaire lance un cri de désespoir aux vivants comme par exemple le chômeur tunisien Tarek Bouazizi, qui « préfère mourir plutôt que de vivre dans la misère » et cela fut à l'origine du déclenchement de la révolution tunisienne évinçant le président Zine el-Abidine Ben Ali. Chez le chômeur SDF français, la violence est dirigée désespérément contre le monde capitaliste-salarial comme responsable de la destruction de sa vie alors que chez le chômeur tunisien la violence est dirigée contre lui-même mais qui déclenche, miraculeusement, une réaction collective massive.

L'aggravation du chômage est susceptible de multiplier ces types d'actes terroristes désespérés dans les années à venir

Naturellement les dirigeants de la superclasse capitaliste-salariale dominante ne se posent pas des questions sur les causes objectives de ces violences désespérées mais semblent les réduire à des questions d'ordre psychiatrique alors que ce sont des conséquences des contradictions du capitalisme-salariat. Ce sont des individus très sains mais qui sont dans le désespoir comme les kamikazes japonais de la seconde guerre mondiale ou les terroristes islamistes du Bataclan, des attentats de Nice, etc.

L'émancipation définitive du chômage passe par l'abolition du capitalisme-salariat comme nous sommes en lutte de superclasses, il faut non seulement un parti communiste des chômeu.rs.ses et surtout il faut que ces chômeu.rs.ses soient majoritaires dans la population active sinon la révolution communiste est impossible.