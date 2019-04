L’agora a condamné Cahuzac à la honte à vie

4 ans dont 2 fermes pour une fraude fiscale, je trouve qu’il a pris cher. D’autant plus que le système fiscal français est indépendant de la justice et il doit payer le montant de la fraude plus les intérêts. Ce qu’il a sans doute fait.

On peut en conclure que s’il a pris 4 ans, c’est surtout pour son mensonge devant le parlement et dans les médias

Pour ce qui sont des médias en général et d’Apathie (et aussi Denisot) toujours enclin à défendre l’honneur des journalistes (à partir du moment que ceux ci sont dans la ligne du pouvoir). On se repasse les bandes de l’époque pour savoir ce que vaut le « journalisme à la française »



https://www.youtube.com/watch?v=Auqhdl4m1y0

https://www.dailymotion.com/video/xwnlt1