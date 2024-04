« L’Algérie Aléatoire » : Un Ouvrage prémonitoire du Hirak 2019

En Mai 2018, Farid Daoudi a achevé un ouvrage étonnant, titré "L'Algérie Aléatoire", publié aux Editions Universitaires Européennes en juin 2023. Ce livre, à la fois dense et multithématique, se présente comme un essai encyclopédique en quatre tomes. Déjà à sa parution, il laissait entrevoir des échos du mouvement de protestation populaire, le Hirak, qui a secoué l'Algérie en 2019. Avec une approche quelque peu critique et un arsenal d'illustrations chiffrées, cet ouvrage revêt un cachet démonstratif unique.

L'Algérie Aléatoire aborde une multitude de sujets, offrant une plongée profonde dans les méandres de l'histoire, de la politique, de l'économie et de la société algériennes. Mais ce n'est pas tant son contenu qui a suscité la controverse que sa réception par les maisons d'édition algériennes. En effet, celles-ci ont montré une certaine réticence à le publier, craignant des représailles sous la forme d'une suppression de leurs subventions de fonctionnement.

Avec les élections présidentielles à venir, cet ouvrage s'avère être un outil de propagande antipouvoir pour certains. Il met en lumière les dysfonctionnements du système politique et économique en place, ce qui en fait une lecture potentiellement subversive. Cependant, pour la diaspora algérienne à l'étranger et certains cercles de décideurs, il représente un précieux document de travail.

En scrutant les pages de "L'Algérie Aléatoire", on découvre une analyse acérée des dynamiques sociales et politiques qui ont façonné et continuent d'influencer le pays. Farid Daoudi ne se contente pas de décrire les événements, mais cherche à en comprendre les racines et les implications futures. Il met en lumière les inégalités socio-économiques, les tensions ethniques et régionales, ainsi que les enjeux géopolitiques qui caractérisent l'Algérie contemporaine.

À travers ses illustrations chiffrées, l'auteur donne vie aux données, permettant au lecteur de saisir pleinement l'ampleur des défis auxquels est confrontée l'Algérie. Des graphiques sur l'évolution du PIB aux cartes démographiques détaillées, chaque élément contribue à dresser un tableau complet et nuancé de la réalité algérienne.

Cependant, l'originalité de "L'Algérie Aléatoire" réside également dans son approche prédictive. Bien avant l'émergence du Hirak en 2019, l'ouvrage semble anticiper les frustrations et les aspirations du peuple algérien. Daoudi décrit les fissures du régime en place, les sentiments de marginalisation et de désillusion qui fermentent au sein de la population, et les signes avant-coureurs d'un mouvement de contestation imminent.

C'est cette capacité à lire entre les lignes de l'histoire qui rend "L'Algérie Aléatoire" si pertinent et captivant. Il transcende le simple récit pour offrir une réflexion profonde sur l'état de la nation algérienne et sur les défis qui se dressent sur son chemin vers l'avenir. À travers ses pages, on entend non seulement la voix de l'auteur, mais aussi celle d'un peuple en quête de changement et de justice.

Bien que certains puissent voir en cet ouvrage un outil de propagande politique, il est indéniable qu'il constitue une contribution importante au débat public sur l'avenir de l'Algérie. En fournissant des analyses approfondies et des données factuelles, "L'Algérie Aléatoire" encourage la réflexion critique et ouvre la voie à des discussions franches et constructives.

En fin de compte, que ce soit en tant que document de travail pour la diaspora ou en tant que manifeste pour le changement, "L'Algérie Aléatoire" demeure un témoignage puissant de l'incertitude et de la résilience qui caractérisent l'histoire de ce pays complexe et fascinant. Et alors que l'Algérie se prépare à un tournant politique crucial, cet ouvrage continuera à inspirer et à informer ceux qui cherchent à comprendre et à façonner son avenir./



Farid DAOUDI, directeur de La Tribune Diplomatique Internationale

