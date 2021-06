L'Algérie est à la croisée des chemins. Au bout de deux ans de mobilisation citoyenne, les choses restent presque en l'état. À la traîne, le pays risque même une grave crise dans les mois à venir, avec des répercussions négatives sur la cohésion nationale. La campagne "mains propres" menée tambour battant en haut lieu, pour calmer les masses n'a pas tardé à montrer ses limites. Où est le problème ? Pourquoi la majeure partie des Algériens ne veulent-ils pas rentrer chez eux et cesser de battre le pavé ? Et puis, pourquoi ne voit-on guère le bout du tunnel ? La déchirure est telle que le discours officiel devient presque inaudible dans la rue algérienne dans une période charnière où le consensus et la concertation doivent être le mot d'ordre rassembleur !

Par-delà le constat du sursaut populaire inédit du 22 février 2019, Kamal Guerroua tente de répondre dans son ouvrage "L'Algérie révoltée entre impasse et espoir de changement" à une question fondamentale : pourquoi l'Algérie régresse-t-elle ? Ce fil conducteur va l'amener à évoquer l'échec des élites algériennes à « inventer » le changement démocratique tant espéré, ce qui a conduit à la quasi-faillite du système de gouvernance et son divorce consommé avec les masses populaires. Régression tous azimuts, retard dans les réformes structurelles ont provoqué désillusions, frustrations et colères au sein d'une société jeune, livrée en pâture au défaitisme. En même temps, l'auteur s'est mis à une sorte d'auto-critique sociale, en stigmatisant cette culture de "la faute est autres !", enracinée dans le subconscient de l'Algérien. Il rappelle à cet effet, que la solution aux problèmes du pays devraient être faites dans une logique de rupture avec le passé, avec un regard résolument tourné vers l'avenir. L'ouvrage est une sorte de radioscopie sur ce corps algérien malade, à travers un ensemble de chroniques publiées dans la presse algérienne entre 2016 et 2019. Il est utile pour quiconque voulant comprendre les raisons de cette confusion intégrale en Algérie.

Kamal Guerroua, L'Algérie révoltée entre impasse et espoir de changement, Préface de Zehira Houfani Berfas, L'Harmattan, 8 Juin 2021, Prix public : 21.50 €.