L’Allemagne achète le chasseur américain F-18

@Pic de la Mirandole

Juppé était davantage néo libéral européiste progressiste que Fillon, il allait bien mieux dans le casting, il collait en fait à Macron si bien que...Le plus jeune aurait été sans doute choisit quand même.... mais aux primaires , Juppé il s’est banané face à une résistance , je pense innatendue...« Les gaullistes bonnapartistes », bref, la vieille « grande bourgeoise »...Donc, restait Macron (ligne de Juppé) le poulain banquier idéal et Fillon à descendre.

Fastoche, d’abord parce qu’il a mal géré (puis qu’elle connerie que de se présenter comme le chevalier sans tâches) , puis dans son propre camps vazy les peaux de bananes de la part des progressistes Macron compatibles, puis la gauche s’est fait un plaisir de taper dessus....Pour voter in fine Macron.

Comme c’est comique.

Aujourd’hui, c’est flou, enfin la question que je me pose niveau de l’UPR (toujours la même) : Il me semble utopique de penser convaincre les retraités , fonctionnaires et tous ceux qui bénéficient des subsides de l’état qu’ils bénéficieront du même traitement si il y a frexit, ..La machine médiatique est redoutable pour instiller la peur avec des arguments qui tiennent la route (en apparence).

Et Asselineau n’et pas un imbécile, il le sait.

Donc, le but est lequel ?