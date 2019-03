L’Allemagne aura-t-elle fini par gagner la Seconde Guerre mondiale ?

En voyant défiler les Gilets jaunes, j’ai cru retrouver les scènes de la débâcle de juin 1940 telles que les documents filmés ou photographiques de l’époque nous les restituent…

Quelle guerre la France a-t-elle donc perdue ? Par quel Etat français sa population laborieuse a-t-elle été trompée en permanence, et jusqu’à plus soif, depuis les lendemains immédiats de la Seconde Guerre mondiale, et avec les résultats que l’on découvre maintenant ?

Tous les documents concourent à le montrer : livrée à l’Allemagne en mai-juin 1940 (un certain Charles de Gaulle n’y étant lui-même pas pour rien), elle a été livrée un peu moins de 6 ans plus tard, par le même sinistre personnage, aux Américains de Harry Truman, si bien représentés en France par le dénommé Jean Monnet, fondateur, avec un certain Robert Schuman, d’une Europe dont il était très clair, dès 1949 tout particulièrement, date d’instauration de la Loi fondamentale allemande, que, pour finir, elle ne pourrait qu’être complètement soumise aux intérêts allemands…

Aujourd’hui, sur le plan économique qui a toujours été le fil rouge de la politique de la bourgeoisie allemande, l’Europe est allemande, et les pays environnants ne cessent d’en payer le prix quand leur jeunesse ne se précipite pas elle-même vers le pays vainqueur pour y mendier du travail…

Mais quelle est donc cette Allemagne ? Certainement pas celle des titulaires de mini-jobs…



Et quelle partie de la population française est donc aujourd’hui en piste – comme elle l’était en juin 1940 – pour entreprendre la grande aventure du désespoir ?

Et qu’on n’aille pas croire que tout cela pourrait finir par s’arranger avec quelque petite réforme constitutionnelle !

Dans quelques semaines, après presque cinq décennies de recherche documentaire, je commencerai à mettre au net un travail de très longue haleine sur toute cette période qui va de la Première Guerre mondiale en passant par la Seconde pour aboutir à la situation présente. Comme à mon habitude, je fournirai tous les éléments économiques, politiques et historiques nécessaires.

Pourquoi n’en donnerais-je pas quelques extraits, de temps à autre, sur Agoravox ?

Mais qui donc cela intéresserait-il ?

NB. Pour approfondir certains des éléments que j'avance une nouvelle fois à propos de Charles de Gaulle, je renvoie à ce que j'ai écrit ici.