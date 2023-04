L’Allemagne ferme ses dernières centrales nucléaires : les factures d’électricité augmenteront de 45 %

On pourrait dire que le moment ne pourrait pas être plus mal choisi pour la mise en œuvre d’objectifs climatiques « net zéro », étant donné l’instabilité économique déjà bouillonnante dans le monde occidental.

Mais peut-être que le moment est parfait pour les personnes au pouvoir ?

Alors que la stagflation sévit toujours aux États-Unis et en Europe, la dernière chose dont on devrait s’inquiéter est l’augmentation de moins de 1°C des températures mondiales au cours des 100 dernières années.

Il n’existe aucune preuve concrète d’une crise climatique significative, et tous ceux qui nous disent qu’une crise est imminente le font en récoltant des milliards de dollars de financement de la part de gouvernements et d’instituts de réflexion qui ont tout intérêt à renforcer l’hystérie.

En d’autres termes, il n’y a aucune raison de restreindre de façon exponentielle les émissions de « gaz à effet de serre ».

L’affirmation d’une crise climatique est une imposture.

Lorsque l’on examine à tête reposée les politiques du culte du climat, il devient évident que la sauvegarde de la planète n’est pas une préoccupation première.

L’objectif est plutôt d’accroître le pouvoir des bureaucraties gouvernementales à un niveau jamais atteint depuis les empires féodaux des siècles passés. Préparez-vous au retour du mode de vie paysan…

L’un des facteurs qui apparaît systématiquement dans la lutte contre les mesures de lutte contre le changement climatique est l’opposition entre les besoins croissants en énergie et les réductions délibérées des moyens de production.

Les élites du pouvoir veulent restreindre l’accès du public à l’énergie et veulent que les gens paient davantage pour chaque part du gâteau qui ne cesse de diminuer.

Un exemple parfait de cette dynamique est l’effort généralisé de ces gouvernements pour fermer les centrales nucléaires, l’une des formes d’énergie les plus propres dont nous disposons du point de vue des émissions de carbone.

L’Allemagne, déjà confrontée à une pénurie d’énergie en raison de la perte de l’approvisionnement en gaz naturel en provenance de Russie, vient également de fermer ses trois dernières centrales nucléaires opérationnelles le 16 Avril, laissant le pays sans électricité facilement accessible.

Les prix de l’électricité résidentielle en Allemagne sont parmi les plus élevés de toute l’Europe et ils sont sur le point d’exploser encore plus à court terme.

Avec la hausse des prix de l’énergie l’année dernière en raison du conflit en Ukraine, certains membres du gouvernement du chancelier allemand Olaf Scholz ont hésité à fermer les centrales nucléaires comme prévu le 31 décembre 2022.

M. Scholz a accepté de repousser une fois l’échéance, mais a insisté pour que le compte à rebours final ait lieu le 15 avril.

Parallèlement à la fermeture des centrales nucléaires, la multinationale allemande de l’électricité E.ON a augmenté ses prix de 45 % à partir du 1er juin.

HOURS BEFORE CLOSING REACTOR, GERMAN UTILITY ANNOUNCES 45% PRICE RISE



As Eon closed nuclear, by far its cheapest reliable power, it announced a big jump for many customers from what are already some of Europe's highest prices.



Helps buy carbon permits.https://t.co/kWv4X0urHw pic.twitter.com/9gDv45fpPx

— Mark Nelson (@energybants) April 16, 2023