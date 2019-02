L’alliance du LBD et de la télévision

Monsieur Dupont-Aignan a évoqué à la TV la scénarisation de la casse et des violences qui émaillent régulièrement les cortèges des gilets jaunes. Pourquoi cette mise en scène ?

Présent dans les manifestations depuis le début je suis un observateur attentif des marcheurs et de ce qui se passe sur les trottoirs.

Désinformation de masse

Je déteste le spectacle des agences dévastées mais je témoigne que les dégradations ou les affrontements avec la police sont majoritairement le fait d’éléments extérieurs au mouvement de contestation, dont les visages et les motifs affichés sont aussi opaques que divers.

Et puis pourquoi surexposer quelques violences exercées sur des forces de l’ordre, (portant boucliers et casques caparaçonnées comme des chevaliers de la Table Ronde), et quelques voitures, vitrines et abris bus détériorés, quand bien même quelques gilets jaunes indignés par les violences policières, en sont les auteurs ?

La visibilité des échauffourées majorée par la télévision, la scénarisation des déprédations lors des manifestations des gilets jaunes, est disproportionnée en regard par exemple des saccages des émeutiers banlieusards qui ont mis le feu, on s’en souvient, à des dizaines de bus neufs dans un hangar de la ratp, sans compter les centaines d’automobiles brûlées rituellement à chaque 1er de l’an.

Le choix des maîtres de la télévision est sélectif : on a vu des centaines de fois sur les écrans un ex boxeur à la retraite faire le coup de poing sur un casque et un bouclier, mais à doses homéopathique le tabassage en règle de jeunes hommes bastonnés et de jeunes femmes traînées à même le sol par les cheveux et gratifiées de coups de pieds voire éborgnés ; ce que l’on peut observer seulement en ligne sur la toile.

Il y a manifestement deux poids deux mesures : les medias témoignent d’une indulgence, voire d’une complicité évidente à l’égard des violences policières au contraire du traitement malveillant appliqué aux gilets jaunes.

Et terreur ciblée

Cette disproportion entre les surexposées déprédations ( on montre à l’envi des feux… de poubelles et une Porsche en flammes !) ajoutées à la violence d'excités extérieurs au mouvement, est la mise en scène de cette désinformation . Elle est destinée a effrayer les candidats aux manifestations futures et prépare à la banalisation de la brutalité policière qui a provoqué des mutilations sur des dizaines de manifestants, le plus souvent pacifiques, et jusqu’à deux mille blessés moins gravement.

Les blessures les plus invalidantes étant causées par l’utilisation (maladroite la gendarmerie !) d’une sorte de fusil appelé LBD qui n’est pas utilisé chez nos voisins en raison de sa dangerosité.

Les complices de la désinformation et des tueries en temps de guerre, furent naguère dénoncés comme formant l’alliance du sabre et du goupillon. Il est légitime de désigner son remake comme celle du LBD et de la télévision !