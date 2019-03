L’Ambassadeur de Russie à l’ONU souligne la contribution importante de l’Institut Schiller et de LaRouche

Voici un extrait du message adressé le 16 février dernier, par S.E. M. Vassily Nebenzia, Ambassadeur de la Fédération de Russie auprès des Nations-Unies, à la conférence internationale de l’Institut Schiller organisée ce jour à Morristown, New Jersey, sur le thème « Créons une nouvelle ère plus humaine pour l’humanité ».

Intitulée « Perspectives d’une coopération Est-Ouest : le point de vue de la Fédération de Russie », son intervention a été présentée par son conseiller Theodore Strzhizhovskiy.

Mesdames, Messieurs,

C’est un véritable plaisir pour moi d’être parmi vous aujourd’hui. Afin d’aborder le sujet de l’importance des relations américano-russes dans le monde aujourd’hui et de la contribution de l’Institut Schiller à leur amélioration, je me permets de vous faire lire ma déclaration.

Tout d’abord, mes hommages aux organisateurs, participants et invités de cette conférence. L’Institut Schiller est connu pour sa contribution importante à la compréhension des processus politiques internationaux et au développement d’approches nouvelles aux défis globaux. Les conférences organisées sous vos auspices sont des plateformes de discussions respectables, où les questions les plus brûlantes de notre époque peuvent être abordées sans la crainte d’une politisation excessive ou de tomber dans les clichés idéologiques.

Attristés par la nouvelle du décès de Lyndon LaRouche, fondateur et inspirateur de l’Institut Schiller, nous souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances à Mme Helga Zepp-LaRouche ainsi qu’à sa famille, à ses proches et à ses collègues.

Nous sommes convaincus que ses élèves et amis ferons progresser le paradigme des relations internationales, politiques et économiques qu’il a proposé.

(Applaudissements)

Nous estimons que l’avènement d’une époque plus humaine ne sera possible que si le monde se dote d’un mode plus équitable et polycentrique de gouvernance. Cependant, nous avons été témoins récemment d’une tentative de faire voler en éclat l’architecture mondiale de sécurité et de remplacer des normes universelles acceptées de tous, par un ordre basé sur de nouvelles règles, mais des règles inventées au cas par cas, et souvent élaborées simplement en fonction d’intérêts géopolitiques de pays particuliers.

Un des piliers conceptuels de ce type de coopération a été proposé par le Président Poutine dans son initiative dite de « Grand Partenariat Eurasiatique » qui réunirait des Etats membres de l’UEEA, de l’OCS et de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE ou ASEAN). Un jour, peut-être, l’UE pourrait en faire partie.

L’UEEA et l’Initiative chinoise Une ceinture, Une route (ICR), permettent une plus grande intégration des projets d’infrastructures de transports sur la base contractuelle et juridique de l’accord sur le commerce et la coopération économique. La coopération bilatérale entre la Russie et la Chine prend également une dimension mondiale. La coordination effective de notre politique étrangère, y compris à l’ONU, est devenue un facteur décisif pour stabiliser la politique mondiale.

Nous sommes également engagés à renforcer nos relations avec un autre partenaire stratégique privilégié : l’Inde. Cet engagement a été renouvelé lors de la déclaration commune sur « un partenariat fiable Russie-Inde dans un monde qui change » adoptée lors du sommet bilatéral d’octobre.

Signalons également à ce propos, le sommet officieux Russie-Inde-Chine, qui a eu lieu à Buenos Aires en Argentine après une pause de douze ans.

