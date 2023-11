« l’Amérique craint elle d’affronter l’Iran » ?

En pleine crise régionale et internationale, la question qui s’impose est la suivante : Les Etats-Unis craignent-ils une confrontation militaire directe avec l’Iran, surtout au stade actuel ?

Avant de répondre à cette question, nous devons nous pencher sur les motifs qui la sous-tendent. Le plus important est la forte divergence entre les déclarations des responsables américains. Par exemple, le Pentagone a affirmé que les Etats-Unis n’avaient pas trouvé d’ordre direct de l’Iran à ses agents d’attaquer les forces américaines au Moyen-Orient. Le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Patrick Ryder, a déclaré aux journalistes : « Nous ne pensons pas nécessairement que l’Iran leur ait explicitement donné l’ordre de mener ce type d’attaques ». Lorsqu’on lui a demandé de préciser, Patrick Ryder a dit : « Nous n’avons pas vu d’ordre direct, par exemple, de la part du Guide suprême disant : Allez-y et faites ceci ».

En revanche, le Pentagone, par l’intermédiaire du porte-parole de l’US Air Force, le général Pat Rader, a déclaré que les forces américaines en Irak avaient été attaquées à dix reprises entre le 17 et le 24 octobre, tandis que les forces en Syrie avaient été attaquées à trois reprises au cours de la même période. En conséquence, 20 soldats américains ont été blessés par des frappes de drones sur les bases américaines en Irak et en Syrie. Cela signifie que le Pentagone attend des preuves montrant des ordres clairs et directs de Khamenei pour des attaques contre des Américains. Mais il admet que de nombreuses attaques récentes ont tué des Américains, sans parler des attaques précédentes.

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a reconnu l’existence de menaces contre les forces américaines au Moyen-Orient. Il a déclaré que ces menaces provenaient des partisans et des alliés de l’Iran dans la région. Il s’attend à ce qu’elles s’intensifient contre Washington. Le coordinateur de la communication stratégique de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que les États-Unis pensaient que des groupes liés à l’Iran étaient à l’origine de la multiplication des attaques contre des cibles américaines au Moyen-Orient. Il a indiqué que les attaques de missiles et de drones contre des installations américaines en Irak et en Syrie étaient devenues plus fréquentes ces derniers temps. M. Kirby a confirmé que des « groupes soutenus par l’Iran » étaient à l’origine de ces attaques. Pour sa part, le Pentagone affirme que toutes les attaques contre les forces américaines portent les empreintes de l’Iran. Mais il n’y a pas de preuves pour l’instant. Je ne sais pas, en tant qu’observateur, quelles preuves les responsables américains recherchent. Mon étonnement ici, franchement, ne vise pas à condamner, mais à essayer de comprendre. L’histoire des Etats-Unis est remplie de guerres et d’opérations militaires contre des cibles spécifiques, parfois sans attendre des preuves confirmées, ou en citant des preuves non documentées. Par conséquent, la position américaine dans cette affaire devient confuse et discutable. Mais l’analyse de la scène permet d’apporter des réponses relativement convaincantes à ces questions. Il est évident que les Etats-Unis n’ont aucun doute sur le fait que ces groupes et milices sont soutenus par l’Iran.

Se référer ici à la déclaration d’un responsable américain à CNN selon laquelle il y a « des lumières rouges qui clignotent partout ». Les responsables américains affirment qu’à ce stade, il semble que l’Iran encourage les groupes plutôt qu’il ne les dirige explicitement. John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité américain, a déclaré qu’il existait un lien très direct entre ces groupes et les Gardiens de la révolution iraniens. Un autre responsable américain a déclaré : « La route mène à l’Iran. L’Iran finance, arme, équipe et entraîne des milices et des forces supplétives dans toute la région ». Malgré ces condamnations, il semble qu’il faille attendre longtemps pour obtenir des preuves. Un autre fonctionnaire américain a expliqué cela en disant que la mesure dans laquelle ces groupes sont prêts à agir indépendamment de l’Iran est une lacune persistante dans le domaine du renseignement. Il a ajouté que l’objectif de l’Iran est de maintenir un certain niveau de dénégation plausible. Cela signifie simplement que les agences de renseignement américaines attendent des preuves qu’elles n’obtiendront pas, qu’elles ne veulent pas obtenir et qu’elles ne recherchent même pas pour l’instant. Après tout, l’existence de preuves signifie qu’il est nécessaire de répondre à la source de la menace confirmée afin de préserver la crédibilité des États-Unis et leur réputation internationale. Il ne fait aucun doute que l’échec des États-Unis à résoudre le problème de l’Ukraine les rend plus prudents dans leurs relations avec l’Iran sur le plan militaire.

L’état de polarisation et la lutte pour l’hégémonie et l’influence mondiale avec la Russie et la Chine ne peuvent tolérer un nouvel échec américain, qui cette fois pourrait être douloureux. C’est pourquoi, malgré tous les efforts et les assurances de soutien à Israël depuis le début de la crise actuelle, le président Joe Biden et les membres de son administration ont adopté des positions marquées par la confusion, le désarroi et les changements de points de vue. Leurs attitudes ont été façonnées par des calculs électoraux et par l’inquiétude extrême que suscite l’implication du Hezbollah dans le conflit actuel.

Biden se cache toujours derrière sa position très hésitante sur le traitement strict de l’Iran. Il est permis de penser que le seul cas qui obligerait la Maison Blanche à s’engager dans une confrontation militaire directe avec l’Iran serait celui où ce dernier interviendrait directement dans le conflit avec Israël. C’est très peu probable car l’Iran ne veut pas d’une telle guerre. Celle-ci pourrait détruire une grande partie de ses capacités militaires. Par conséquent, l’Iran se contente d’affaiblir les capacités de ses adversaires par l’intermédiaire de ses agents.

Les parties iranienne et américaine sont donc engagées dans un jeu dont elles connaissent bien les règles et les lignes rouges. Mais cela n’exclut pas la possibilité d’erreurs stratégiques ou d’appréciations erronées qui conduisent les deux parties à faire ce qu’elles redoutent.