L’Ami de Bousquet, 40 ans après

L’Ami de Bousquet a construit la pyramide socialiste et celle du Louvre, mais si celle de Pei est toujours là, la socialiste part en morceaux !

Attali a donné un coup de pioche : le nomade est dévalorisé ! il s’embourgeoise…

Que reste-t-il :

- de l’OMC de Lamy ? ça ne se passe comme prévu !, la Chine est toujours communiste et nous fait la leçon. C’est bien d’avoir des T-shirt à 1 euro, mais on doit les payer avec des indemnités de chômage ! pas génial, non ?…

- de l’UE de Delors ? pour sortir il suffit de signer au bas des 1.300 pages du Brexit.

On n’en peut plus de cette vraie fausse Union… pas foutue d’avoir une frontière !

- des 35 heures ? plus personne n’en veut, mais Aubry n’est pas là pour donner le manuel de sortie… DSK non plus…

- de la retraite à 60 ans ? les socialistes (ceux qui restent) n’osent plus la défendre

- de l’EducNat ? un truc qui n’éduque plus… une garderie pour ados

- de la Santé ? le Covid m’a tuer… dit l’Institution.

- de la dette ? ça augmente… ça augmente… achetez du Bitcoin !

- de la sécurité ? Jospin croit-il toujours que les agressions c’est un mirage ?

- des migrants ? les socialistes n’en voient pas… c’est une illusion bourgeoise, les socialistes accueillent, avec le fric du budget de l’Etat (ça ne coûte rien et ça fait une valeur !)

- de la Justice : ne soyez pas pressés, le jugement c’est dans 25 ans (ex : Karachi !).

- de la liberté soixante-huitarde : faites l’amour pas la guerre… Duhamel l’a mise en application sur les recos de Con Bendit, … de ces intellos bobos, de ces élégants universitaires Sartre, Foucault… contestataires d’un capitalisme qui les nourrissait.

La Gauche caviar va vers Gauche pourrie ! Ça va faire mal à la famille !

Changer la vie qu’ils disaient : Bravo les mecs !… mais demandez à Duhamel s’il est ravi de ce changement. Chez les Kouchner ça va pas fort non plus…

Finalement le noyau dur de la Gauche, ce sont les communistes. Ils deviendraient sympathiques si on ne lisait pas des bouquins d’histoire qui nous rappellent comment on peut faire cent millions de morts… Ce qu’avaient admis les intellos précités qui étaient Trotskistes, Stals, Maos, Castristes, etc. Mais ils se sont reconvertis dans le business ou ont suivi l’Ami de Bousquet en cachant leurs origines… sans renier leurs convictions… Les conneries de la jeunesse ça fait des souvenirs… Mais bon on s’en fout !

Le présent est plus amusant tant qu’on ne chope pas le Covid… Voir les derniers éléphanteaux tourner en rond dans leur marigot idéologique en se bouffant les uns les autres est amusant, n’est-il pas ?