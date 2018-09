L’amphithéâtre romain de Nîmes enfin restauré : une renaissance !

@keiser

Il serait même carrément intelligent de supprimer purement et simplement ce système puéril de notation !!! C’est d’une bêtise abyssale

On se croirait à l’école !!!

Qu’en a t-on à faire que X ou Y aime ou approuve le commentaire qu’on y laisse, d’autant qu’on a la possibilité de le faire savoir par une réponse, ce qui appelle aussi l’argument contradictoire !!!

En tout cas si le but est de faire fuir ceux qui de façon récurrente laisse des commentaires nuls ou insultants en se ramassant des pelletées de moissages, force est de constater que ça ne fonctionne pas à merveille !!!

Et quand bien même ce système permet de visualiser rapidement les notes « hautes », je ne vois pas bien en quoi la note serait une référence en terme de pertinence de propos !!! La quantité ferait donc ici la vérité ? C’est amusant ma foi.

Il suffit alors que 5 abrutis plussent une ineptie (et ça arrive) pour que la note passe en gras, et par conséquent qu’elle soit perceptible rapidement. C’est vachement respectueux pour ceux qui auraient des idées en marge mais néanmoins pertinentes !!!

Bravo AGORAVOX, en terme d’équité, de respect et d’impartialité, c’est le top !!! Et je pense bien sûr au malheureux qui aurait l’indélicatesse d’avoir qqes idées « droitières », là c’est le moissage assuré sans pour autant y voir le moindre argument...Stade maternelle, et encore...