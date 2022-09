Connaissez-vous Saha ? Ce migrant indésirable a traversé clandestinement la méditerranée, mais ni Super-Damarin, ni Wonder-Le-Pen ne sont capables de l'expulser. Que cela nous plaise ou non, le migrant Saha Ra est bien décidé à rester chez nous.

Canicules, sècheresses, incendies... L'année 2022 restera dans l'histoire de France comme l'an 01 du réchauffement climatique. Bien sûr, celui-ci était déjà à l'œuvre depuis longtemps, mais c'est bien cette année qu'il est devenu sensible pour toute la population. La réalité du réchauffement et le fait qu'il soit provoqué par l'Homme faisaient déjà l'objet d'un consensus scientifique international, mais cela n'empêchait pas les négateurs de sévir. Désormais, plus personne ne peut plus nier l'évidence.

Avion, SUV, camping-cars, étalement urbain, chauffage excessif, climatisation, bâtiments non isolés, achats compulsifs, viande, maïs... Nul ne peut plus ignorer ses propres responsabilités dans le désastre. Un mode de vie est en question.

Diversions

Cependant, comme d'habitude, le club des milliardaires utilise sa force de frappe médiatique pour allumer des contre-feux. Dans leurs officines de propagande, leurs valets parlent de crimes, de rodéos urbains, de karting en prison, et ce bourrage de crâne tourne en boucle toute la journée. Il est temps de prendre conscience que ce ne sont pas les vrais sujets à l'heure où les glaciers fondent, les fleuves s'assèchent et les forêts brûlent.

L'été 2022 montre aussi à quel point on nous a volé les élections présidentielle et législatives. Pendant la campagne électorale, l'armada médiatique des miliardaires a occulté les sujets essentiels pour ne parler que de nationalisme, d'immigration ou de religions. Un électeur sur trois s'est fait rouler dans la farine en votant pour un(e) candidat(e) ignorant délibérément la question du réchauffement. La survie de l'humanité est un enjeu accessoire pour ces gens là.

Imprévoyance

Le harcèlement médiatique du club des milliardaires a produit ses effets : les politiques, marqués par les thèses d'extrême-droite, font l'impasse sur le dérèglement climatique. Nous accumulons les retards dans le développement des énergies renouvelables alors que l'Écosse, par exemple, lance un chantier d'éoliennes d'une puissance équivalente à 40% du parc nucléaire français. L'investissement écossais est estimé à 60 milliards d'euros pour 25 GW, ce qui représente 2,4 milliards d'euros par gigawatt installés ( source ). Pendant ce temps, l'EPR de Flamanville coûte 19 milliards à lui tout seul et on allume des cierges pour qu'il fonctionne un jour ( source ).

Gouvernement français : tout faux !

En France, on traîne les pieds pour construire des éoliennes, car cela ne plaît pas aux électeurs d'extrême droite. Il faut les comprendre. Les éoliennes leur gâchent la vue ! Oh, chochotte !

À la place, les décisions désasteuses s'accumulent.

La remise sur les carburants : le coût total de cette mesure est estimé à 4,4 milliards d'euros (source).

Pendant que la France aidait les propriétaires de SUV et de camping-cars émettre encore plus de CO 2 , l'Allemagne testait les transports en commun à 9€ par mois. Le prolongement de cette mesure est à l'étude (source).

: le coût total de cette mesure est estimé à 4,4 milliards d'euros (source). Pendant que la France aidait les propriétaires de SUV et de camping-cars émettre encore plus de CO , l'Allemagne testait les transports en commun à 9€ par mois. Le prolongement de cette mesure est à l'étude (source). Alors que les prix de gros de l'életricité s'envolent (source), l'état oblige EDF à la vendre à bas prix à ses concurrents , ce qui coûte 8,34 milliards d'euros pour l'instant (source 1 source 2).

, ce qui coûte 8,34 milliards d'euros pour l'instant (source 1 source 2). L'État va nationaliser EDF à 100%. Cela ne sert à rien, mais va quand même coûter 9,7 milliards d'euros (source).

Faites l'addition ! En quelques mois, les pouvoirs publics on jeté par la fenêtre plus de 22 milliards d'euros. Avec cet argent, on aurait pu lancer des chantiers de 9 Gigawatts d'éoliennes offshore, soit la puissance de 5 EPR. Voilà comment les droites sacrifient l'avenir du pays !

La facture

Quelle seront les conséquences de cette gabegie ? Au lieu d'utiliser les énergies renouvelables disponibles en France, nous devrons importer très cher de l'énergie carbonée. Notons d'abord que pour compenser le déficit commercial qui en résultera, il faudra bien vendre notre patrimoine à des puissances étrangères. Vous avez dit patriotisme ?

Par ailleurs, nous augmenterons encore notre responsabilité dans le réchauffement global, et nous finirons bien par en payer le prix.

Je vais maintenant vous détailler quand et comment nous règlerons la facture.

On prévoit maintenant 243 millions de réfugiés climatiques d'ici à 2050 ( source ).

Il est évident que ces personnes devront être réparties dans les territoires de la planète encore habitables. Selon quels critères ? Le plus juste est de se baser sur les responsabilités des différents pays dans le réchauffement.

2 depuis 1850 se montent à 2500 milliards de tonnes, dont 53 pour la France, ce qui représente environ 2% du total. Logiquement, nous devrons donc accueillir 2% des réfugiés climatiques, c'est à dire 5 millions d'êtres humains d'ici à 2050, soit environ 180000 par an. Il nous faudra donc réorganiser nos infrastructures, nos villes et villages, l'appareil productif et le système éducatif pour accueillir et former 180 000 personnes chaque année. Où les loger ? Comme il est impératif de ne pas recréer de ghetto d'immigrés, il faudra répartir ces derniers dans l'ensemble du pays, et notamment dans les territoires péri-urbains et ruraux, qui ont une faible densité de population. Selon Le Monde ( source ), les émissions totales de COdepuis 1850 se montent à 2500 milliards de tonnes, dont 53 pour la France, ce qui représente environ 2% du total. Logiquement, nous devrons donc accueillir 2% des réfugiés climatiques, c'est à dire 5 millions d'êtres humains d'ici à 2050, soit environ 180000 par an. Il nous faudra donc réorganiser nos infrastructures, nos villes et villages, l'appareil productif et le système éducatif pour accueillir et former 180 000 personnes chaque année. Où les loger ? Comme il est impératif de ne pas recréer de ghetto d'immigrés, il faudra répartir ces derniers dans l'ensemble du pays, et notamment dans les territoires péri-urbains et ruraux, qui ont une faible densité de population.

Les électeurs d'extrême-droite ne veulent pas des énergies renouvelables. Se rendent-ils compte qu'ils devront en assumer la conséquence en accueillant de très nombreux migrants ?