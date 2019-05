L’analyse du vote des retraités aux Européennes !

Les retraités ont massivement voté dimanche aux élections européennes, en effet 67% des seniors se sont déplacés ce qui démontre bien l’intérêt pour ces élections. Et leurs suffrages se sont répartis de la façon suivante : LREM 32%, RN 21%, LR 14%, Ecologistes 9%, PS 9%, UDI 4%, FI 3%, Debout la France 3%, PC 2%, les autres listes recueillant 0%. Comment peut-on expliquer ces votes ? Découvrez notre analyse qui va à l’encontre de bien des idées reçues : http://blog.seniorenforme.com

Le vote de dimanche a réservé de nombreuses surprises et le vote des retraités est aussi étonnant. Peu d’experts avaient donné ces résultats. Nous pouvons tirer de ces suffrages quelques enseignements :

–Tout d’abord, les seniors ont massivement voté et se sont intéressés à cette élection plus que les autres tranches d’âge. Les retraités ont fait l’élection, leurs votes amplifiant les résultats.

–Les retraités sont pro-européens car si l’on additionne les suffrages des listes en faveur de l’Europe, le total se monte à 64%.

-L’analyse du vote des seniors montre que le désamour des retraités pour le parti présidentiel a été en partie dépassé. En revenant sur la désindexation des pensions, suite au mouvement des « gilets jaunes », et en leur remboursant, début mai, la hausse de la CSG, le président a réussi à retourner un électorat qui était remonté contre lui jusque-là. De façon surprenante, on peut dire que les gilets jaunes ont permis au parti présidentiel de faire un excellent score. Si le mouvement de novembre n’avait pas existé, Emmanuel Macron n’aurait pas pris certaines mesures en faveur des retraités et il y a peu de chances que les retraités aient voté in fine pour lui. Les gilets jaunes ont donc sauvé la LREM ! CQFD !

–Les retraités ont délaissé les Républicains menés par François Xavier Bellamy. En effet, seuls 14% des retraités ont voté pour les LR contre 41% pour François Fillon aux présidentielles au premier tour. Les retraités de droite ont préféré massivement le vote en faveur de la République en Marche par rapport aux Républicains, alors que cette tranche d’âge représentait depuis toujours le socle électoral de la droite républicaine.

-Les retraités sont encore en partie fidèles au parti socialiste (9%), toute proportion gardée et les placent au même niveau que les écologistes qui progresse néanmoins chez les seniors.

–Les retraités rejettent les extrêmes et notamment France Insoumise (3%) .

-Cependant, il faut noter le bon score du Rassemblement National chez les retraités. C’est une première. Seulement 10% des retraités avaient voté pour ce parti en 2017, là il enregistre 21% soit plus du double en seulement 2 ans !

-Enfin, les retraités ne se sont absolument pas déplacés pour voter en faveur des petites listes. Les listes gilets jaunes Asselineau ou Philippot ont chacune fait 0%.

Ces européennes ont donc marqué un tournant dans le vote senior et nous pouvons en tirer trois enseignements majeurs : Soutien à Emmanuel Macron, hausse du vote des retraités en faveur du Rassemblement National, désintérêt des seniors pour les Républicains.

Le vote des retraités, ce mammouth électoral a réservé des surprises mais vous comprenez-vous ces résultats ? Gageons que si une liste de retraités s’était présentée,elle aurait réalisé un bon score. Qu’en pensez-vous ?

