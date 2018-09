L’angoisse des jeunes profs...

Découvrir un métier n'est jamais facile : on peut être maladroit, hésitant, peu sûr de soi... Mais il est une profession qui n'admet ni les doutes, ni les incertitudes...

Quand on est enseignant, on se retrouve confronté à un public jeune, exigeant et l'erreur n'est pas permise : les maladresses sont rapidement sanctionnées par les élèves.

Quand on est un jeune enseignant, on est forcément angoissé car on rencontre mille obstacles différents : la préparation des cours qui peut prendre des heures, le face à face avec les élèves, les relations avec l'administration, avec les parents, avec les CPE.

Un jeune enseignant se pose de nombreuses questions : quelle attitude adopter face aux élèves, quelles sanctions pour les élèves rétifs ? Comment capter l'attention d'une classe ? Comment asseoir son autorité ?

Comment s'habiller ? Comment s'adapter au niveau des élèves ? Comment ne pas paraître angoissé, comment ne pas paniquer ?

Les élèves perçoivent facilement la jeunesse, l'inexpérience du nouveau prof et peuvent s'engouffrer dans une attitude de rejet, de mépris.

On voit là toute la spécificité du métier d'enseignant : on doit jongler avec une multitude de difficultés et on doit s'adapter très rapidement.

Et même quand on a acquis une expérience, une rentrée scolaire reste une source d'angoisse : on va découvrir de nouvelles classes, un nouvel emploi du temps, de nouveaux collègues, parfois de nouveaux chefs d'établissement...

Face à des élèves, l'enseignant est sans cesse jugé, jaugé, observé et il n'a guère droit à l'erreur : il doit faire preuve de savoir faire mais aussi d'humour, de compréhension, en certaines circonstances, et refuser toute indiscipline caractérisée...

Ce métier complexe fait de plus en plus peur aux jeunes qui hésitent à choisir cette voie périlleuse : quand on entre dans l'enseignement, c'est désormais pour y faire carrière pendant plus de quarante ans et il n'existe pas ou peu de voies de sortie.

L'enseignement est un métier exigeant parce que c'est un métier de contact, de communication, de transmission des connaissances.

Cette profession réclame des trésors de patience, des qualités multiples : c'est ce qui en fait la richesse et la difficulté.

C'est aussi un métier qui permet d'apprendre beaucoup, qui offre la possibilité de se cultiver, d'évoluer, de maîtriser mille connaissances...

Mais les débuts dans cette profession sont souvent difficiles : les jeunes professeurs doivent être encouragés, épaulés, conseillés par leurs collègues. Pourtant, face à leurs classes, ils se retrouvent isolés : comme dans tous les métiers, l'expérience les aidera à progresser...

