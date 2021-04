L’anniversaire du Panchen-lama du Tibet célébré à Paris le 25 avril 2021

Le Panchen-lama, enlevé par la Chine après sa reconnaissance par le Dalaï-lama, a disparu depuis 26 ans. Sans nouvelle de lui, les Tibétains appellent à sa libération tous les ans lors de son anniversaire le 25 avril. Cette année, une manifestation se tiendra place de la République à Paris

Un enfant de 6 ans, Guendun Choekyi Nyima, fut reconnu en 1995 comme réincarnation du Panchen-lama par le Dalaï-lama. Il a été arrêté trois jours plus tard par les autorités chinoises et placé en détention, faisant de lui le plus jeune prisonnier politique au monde. Depuis, nous sommes sans nouvelles de lui et de sa famille. Il aura 32 ans le 25 avril 2021, un anniversaire qui survient dans le contexte de la pandémie du Covid-19.

Depuis 1995, plusieurs gouvernements et instances internationales ont demandé la permission de rendre visite au Panchen-lama, pour vérifier sa sécurité et son bien-être. Ces demandes ont été refusées par les autorités chinoises.

Avec constance, l'anniversaire du Panchen-lama est l'occasion de manifestations des Tibétains en exil et des associations dans le monde. Cette année encore, dimanche 25 avril 2021, de 14h à 16h, place de la République à Paris, la Communauté tibétaine et Etudiants pour un Tibet libre demandent des nouvelles et sa libération.

Le gouvernement chinois, bien qu'officiellement non-religieux, fit nommer à la place de Guendun Choekyi Nyima un autre enfant, fils d'un membre du parti communiste, le reconnaissant officiellement comme réincarnation. La Chine a ainsi politisé une question religieuse, espérant peut-être utiliser son candidat pour désigner le prochain Dalaï-lama.

Le Dalaï-lama s'est retiré de la vie politique en 2011 à la faveur d'une démocratie en exil, mise en place progressivement depuis son arrivée en Inde en 1959. Cette année, les éléctions du chef politique tibétain se sont déroulées en Inde et les autres pays où les Tibétains se sont exilés. Le resultat sera annoncé le 14 mai 2021.

Au Tibet, on ne connait pas la liberté. Encore récemment, quatre Tibétains ont été arrêtés à leur domicile par la police locale dans le comté de Dzato en mars dernier simplement pour avoir brûlé de l'encens et prié sur une montagne, selon l'association Free Tibet. Thubten Phuntsok, l'un des détenus, a été retenu tandis que les trois autres semblent avoir été libérés. Free Tibet a également déclaré que la police avait confisqué leurs cartes d'identité et vérifié leurs téléphones et leurs comptes WeChat. Les parents et les proches des quatre Tibétains détenus ont reçu un avertissement sévère pour toute activité ultérieure et tenus pour responsables en cas de récidive. Le rapport indique qu'à l'instar d'autres régions du Tibet, les Tibétains sont sous haute surveillance et les autorités ont offert des incitations de grosses sommes d'argent pour espionner leurs compatriotes tibétains.

Soutenons les Tibétains place de la République le 25 avril 2021.