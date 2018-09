L’anti-immigration ne nous sauvera pas

à l’auteur,





Cette manière de déplacer la question, au début, était intéressante, et on était curieux d’une démarche qui paraissait ouvrir sur une heuristique. Mals on est vite un peu déçu : pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Eh bien, c’est parce qu’on est ce qu’on est et qu’on ne peut pas ne pas être ce qu’on est. Les causes ne sont pas exogènes (l’immigration) elles sont en nous, et quasi ontologiques. C’est parce que nous sommes des sales cons égoïstes rongés jusqu’à l’os par les plaisirs faciles mais dangereux que nous propose l’économie de marché ; c’est parce que nous sommes inconséquents, voulant tout à la fois le beurre et l’argent du beurre, que nous en serions finalement arrivés là.





Parti d’une sorte de paradoxe, on se retrouve au milieu de la grande plaine des idées toutes faites d’une critique sociale qui se voudrait dépositaire de la vérité même : le capitalisme, c’est le mal, le piège de la consommation nous est tendu par le diable. Nous ne pouvons évidemment plus revendiquer la moindre marge de liberté lorsque nous sommes de toute évidence si radicalement aliénés par le système. On est foutu, irrémédiablement !





A cela je réponds : pas du tout. Tout le monde n’en est pas encore arrivé au point de commencer à se flageller et même à se cracher dessus tous les matins dès le réveil.