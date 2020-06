Seuls demeurent deux points d’interrogation : Quand et par qui, les revers sérieux vont-ils nous être infligés !!!

L’antigaullisme : Paradoxe des paradoxes !!!

Au risque de paraître emphatique et de donner un peu de grain à moudre aux ennemis du général en particulier et du gaullisme en général, commençons donc par souligner le sens du mot paradoxe. Le paradoxe, c’est, en gros : « ce qui est qui est contraire à l’opinion généralement admise, ou, qui heurte la raison ». (Cf. : Notre ami Robert.)

Et c’est bien de cela qu’il s’agit.

En effet, d’une part, nous observons tant au sein de la Gentry internationale, que de la population française, une quantité de signes positifs assez nombreux pour être qualifiés de quasi généralisés. Ils marquent l’intérêt respectueux pour ce que furent le général de Gaulle, son œuvre, et ses résultats positifs dans pratiquement tous les domaines de son action !

Cette réalité est d’abord attestée par l’intensité de l’hommage international qui fut rendu à sa dépouille mortelle en la cathédrale Notre Dame de Paris ainsi que par tous les autres hommages conventionnels qui lui furent alors rendus en tous autres lieux.

Elle est en outre quotidiennement démontrée, un demi-siècle après sa disparition, par la quantité de citations (y compris les citations douteuses) et de rappels à sa mémoire en provenance de toutes origines politiques et politiciennes (y compris, malheureusement, les plus douteuses ou les plus authentiquement critiquables… C’est selon !)

Toujours est-il que l’intérêt pour chacun, quel qu’il soit, de recourir à la mémoire de Charles de Gaulle marque indiscutablement l’importance gratifiante de la référence qu’il a laissée.

Or, d’autre part, c’est-à-dire la part de l’antigaullisme primaire et viscéral, que trouvons-nous ?

1er paradoxe :

Nous avons une faction ultra minoritaire qui fait plus de bruit, et qui est donc plus efficace à elle seule que tous les français respectueux du gaullisme réunis. Pourquoi ? Grâce au soutien inconditionnel de media sous dépendances financières du capitalisme financiarisé et Wallstreetisé, qui, comme chacun sait, n’était le fan principal du général… Et après, ceux-là nous rebattent quotidiennement les oreilles avec « la Frônce » et « les Frônçais » !!!

2ème paradoxe :

Les mêmes qui battent tambour antigaulliste, plus ou moins ouvertement, plus ou moins sournoisement, sur le thème d’un gaullisme qui serait mort avec de Gaulle, sont très exactement les héritiers des antigaullistes de mai 68 !!!

J’ai nommé :

- Les rapatriés d’Algérie. Ceux-là ont quelques raisons humainement explicables de ne pas aimer le général. Mais il faudrait maintenant qu’ils nous expliquent quelle trombine aurait actuellement la France si le général les avait suivis dans leur concept de « l’Algérie Française » ; et sinon, comment ils auraient réussi, eux, à mettre fin à la guerre d’Algérie avec l’aide de leurs alliés ponctuels antigaullistes d’aujourd’hui, le P. C. F. !!! Et qu’ils reconnaissent maintenant, soixante ans après Évian, que l’intérêt national passe avant leur désir de vengeance.

- Le P. C. F. Ceux-là peuvent être loués pour l’effort social constant et indispensable qu’ils accomplissent, et notamment, pour les résultats obtenus en collaboration avec le général en d’autres temps. Mais maintenant que Parrhesia leur a rendu cette justice, j’aimerai bien qu’ils expliquent à Parrhesia comment ils ont pu se dé…brouiller pour reperdre tous ces avantages acquis bien qu’ils aient victorieusement foutu de Gaulle à la porte en 68/69 avec leurs grandes gueules et leurs gros bras et avec leurs alliés ponctuels de Le Pen !!!

- Les Centristes. Ceux-là, sont partout et nulle part suivant qu’il s’agisse d’un jour pair ou d’un jour impair. Ils restent les héritiers du « Oui Mais » de l’impayable centriste Valérie Giscard-d’ Estaing qui a ainsi contribué à écarter le général. J’aimerais bien qu’ils nous expliquent comment on peut se dire centriste en ne dénonçant aucune des initiatives du capitalisme financiarisé, in fine moteur réel de la véritable droite extrême !!!

- Le parti socialiste héritier des socialistes de la rue de Solferino et de François Mitterrand, dont je pense qu’ils auront été suffisamment bien représentés au mausolée du général de Gaulle par l’actuel président de la République, ex ministre socialiste du président François Hollande… Tout un programme surtout depuis que mr. Macron est devenu gaulliste !!!!

Tous ceux-là, et tous les autres, qui ont contribué à mettre le pays dans la situation où il se trouve aujourd’hui devraient se cacher le visage après s’être couverts la tête de cendres !!!

3ème paradoxe.

Comment expliquer, malgré la puissance médiatique quasi absolue de la finance internationale, qu’il ne se trouve pas, dans une France de soixante-cinq millions d’habitants, un seule « leader », même un de ces « faux-nez » dont nous ne manquons pas, pour fédérer ce qu’il y a encore de gaullistes dans le pays ???

Ce qu’il y a encore de gaulliste dans ce pays, c’est-à-dire ce à quoi tout le monde se réfère peu ou prou désormais !!!

Conclusion :

Et il s’agit bien d’une conclusion analytique et en aucun cas d’une menace !

Si ce pays ne retrouve pas très rapidement la voie d’un nouvel équilibre socio-économique, nous allons tous subir de violents revers de tous ordres. Tous, cela signifie « y compris les vrais responsables de cette situation et qui se prennent pour le sel de la terre !

Seuls demeurent deux points d’interrogation : Quand et par qui, les revers sérieux vont-ils nous être infligés !!!