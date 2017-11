ça manque un peu d’originalité tout ça !!!

Je l’ai lu malgré tout, juste pour voir, et alors qu’est ce qu’on ennuie !!! On apprend évidemment rien de plus que ce que nous racontent les précédents et multiples articles traitant ce même et lassant sujet...

Il serait intéressant de caresser un jour l’espoir de découvrir entre ces récurrents paragraphes plaintifs quelques bribes de suggestions pertinentes car à part cette chimère qu’est l’appel à la mobilisation qui on le sait, ne produit que du grain à moudre pour les journaleux du 20h, et bien le vide prend clairement l’ascendant !!!

Organisez une vraie révolution, je ne sais pas, coupez des têtes (celles qui vous pourrissent la vie) mais les interminables plaintes que seul le virtuel ne sache faire vivre est juste une petite farce de cour de récré !!!

Les changements profonds ne s’opéreront jamais assis confortablement devant son écran en ressassant toujours les mêmes constats. Les gémissements incessants non plus d’ailleurs.

Finalement dans votre pseudo combat vous utilisez ce formidable outil à mauvais escient car plutôt que de l’utiliser comme arme d’organisation populaire (si vous êtes si nombreux), il se révèle à contrario et au plus grand bonheur de nos gouvernants, être un formidable exutoire où chacun peut y déverser son trop plein de colère pour éviter du coup la réelle explosion !!!

C’est contreproductif !!!