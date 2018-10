L’Approche du président Poutine en matière de Gestion de Crise

Fin 2015, la Turquie a abattu un avion de chasse russe Sukhoi Su-24 à la frontière syro-turque. Beaucoup s'attendaient à des représailles de la part de la Russie et certains prédisaient une guerre entre les deux pays, surtout après que le président Poutine ait qualifié cet incident de "poignard dans le dos des complices des terroristes".

La Russie n’a pas riposté et n’a pas cédé à la pression publique et aux attentes mondiales selon lesquelles la guerre pourrait éclater ou au moins la Russie répondrait avec « un œil pour un œil ».

A l’époque, le président russe Vladimir Poutine, ancien membre de la communauté du renseignement et de la sécurité, semblait manifestement calme. Il a établi des priorités stratégiques qui permettraient d’atteindre les objectifs de son pays au-delà de ce qui pourrait être réalisé via une réaction émotionnelle. Cest ce qui est arrivé. Sentant le désir de la Turquie de récupérer la Russie et sa colère contre les "insultes" répétées de l'OTAN, Poutine a fait de la Turquie un partenaire en Syrie et non un ennemi, surtout après que les troupes allemandes ont quitté la base aérienne d'Incirlik et que les relations entre la Turquie et les Etats-Unis ont régressé.

Le président Poutine a atteint des objectifs stratégiques cruciaux dans la gestion de la crise après l'incident, gagnant la Turquie comme allié tactique en Syrie et approfondissant le scepticisme à l'égard de l'OTAN qui considère depuis longtemps le pays comme un mur tampon contre la Russie.

Le président Poutine a adopté la même approche dans la crise de l'avion russe abattu récemment par des avions de combat israéliens ; La Russie n'a pas réagi pour apaiser l'opinion publique russe, d'autant plus que le nombre de victimes est plus élevé cette fois-ci.

Lors du premier incident, le chasseur russe transportait deux personnes, tandis que le chasseur abattu par des Israéliens avait à son bord 15 experts militaires russes.

Cependant, la réaction russe n’a pas été très différente, même si elle a été plus forte, surtout de la part du Kremlin, mettant Israël dans l’anticipation constante d’une réaction russe qui ne viendrait pas très vite.

Les Israéliens étaient dans la confusion totale après l’incident, a déclaré Alex Fishman, analyste militaire au quotidien israélien Yedioth Ahronoth, déclarant que les Russes avaient compris qu’ils pouvaient obtenir des avantages politiques de cet incident, alors ils n’ont pas riposté, mais ont attendu 12 heures pour analyser ce qui s'est passé, puis sont venus avec la déclaration qui a créé l'atmosphère d'une crise politico-militaire entre Israël et la Russie, culminant dans une conversation entre le ministre russe de la Défense Sergey Shoygu et le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman, où il a tenu Israël responsable pour le crash.

Le modèle de gestion de crise du président Poutine transforme la crise en une opportunité stratégique, pesant soigneusement pour optimiser les gains politiques, et non pas les gains populistes.

Cela peut coûter du prestige au début, mais les gains globaux sont ce qui compte sur le long terme.