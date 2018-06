L’Aquarius, le fait du Prince, Yann Moix et nous, chargés de représenter et défendre les familles

Être sensible à la misère humaine, c’est altruiste et généreux. Mais que se passe-t-il si cette misère est organisée de manière systémique ? Ne vaudrait-il pas mieux s’attaquer à la cause plutôt que mettre des sparadraps sur une jambe de bois ? Il n’y a plus de travail, plus d’industries, de moins en moins de droits sociaux, l’état abandonne ses prérogatives régaliennes, accueillir des millions de miséreux dans un tel contexte ne peut mener qu’à notre ruine, c’est purement mathématique. Quand Georges Soros dit « l’immigration sera le bélier de notre mondialisme » et quand l’UE force des pays à accepter ses quotas contre l’avis d’une majorité de la population, ça vous inspire quoi ? À part de la colère, ça va donner quoi à votre avis ? Les « migrants » sont une arme pour ces puissants qui visent la mort des états-nations, sans être insensible au malheur de ces pauvres gens instrumentalisés, il faudrait quand même en avoir un minimum conscience... Et je ne parle même pas des hordes de terroristes cachés dans le tas, qui se feront péter à la prochaine occasion en emportant le maximum d’entre nous au passage.



La meilleure façon d’aider ces gens serait déjà d’arrêter de déstabiliser leurs pays, de faire des guerres illégitimes et de les laisser se développer tranquilles, mais pour ça il faudrait avoir des représentants dignes de ce noms. Le problème est avant tout politique et géostratégique, comme d’habitude...