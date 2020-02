L’Arabie Saoudite persécute, torture et exécute ses opposants au prétexte de la lutte contre le terrorisme

Source : New York Times, 6 février 2020

« La présomption d’innocence ne fait pas partie du système judiciaire saoudien. » Taha al Hajji, avocat qui a représenté de nombreuses personnes poursuivies devant le Tribunal pénal spécial.

L’Arabie Saoudite a utilisé un tribunal secret établi pour juger les affaires de terrorisme comme « une arme de répression » pour emprisonner des critiques pacifiques, des militants, des journalistes, des religieux et des minorités chiites musulmanes, y compris certains qui ont été condamnés à mort et exécutés, a déclaré Amnesty International jeudi (lire le rapport complet ci-dessous).

L’organisation de défense des droits de l’homme basée à Londres a examiné des documents judiciaires et s’est entretenue avec des militants et des avocats pour son rapport de 53 pages, qui met en lumière les procédures secrètes de la Cour pénale spécialisée.

Le rapport a constaté que les procès devant le tribunal étaient « une parodie de justice », et a décrit les juges comme des « complices volontaires » de la répression de tous ceux qui osent s’exprimer ou protester.

Créée en 2008 pour juger les crimes liés au terrorisme, la Cour a commencé à juger les détracteurs du gouvernement en 2011 en vertu de lois antiterroristes très flexibles qui criminalisent des actes tels que l’injure au roi Salman et au prince héritier, Mohammed Bin Salman (MBS).

Amnesty a déclaré que certaines des accusations courantes dans les procédures incluaient « la désobéissance au dirigeant » de l’Arabie Saoudite, « la remise en cause de l’intégrité » de membres de la famille régnante ou responsables, « la tentative de perturber la sécurité et l’incitation au désordre en appelant à des manifestations » et « la diffusion de fausses informations à des groupes étrangers », tant de « crimes » qui peuvent s’appliquer au simple fait de parler à des groupes de défense des droits de l’homme ou à l’utilisation des réseaux sociaux.

« Nos enquêtes démentent la nouvelle image réformiste brillante que l’Arabie Saoudite essaie de cultiver », a déclaré Heba Morayef, directrice régionale d’Amnesty pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Elle a déclaré que le gouvernement saoudien avait utilisé le tribunal spécial « pour créer une fausse aura de légalité autour de son abus de la loi antiterroriste pour réprimer tous ses détracteurs. »

Amnesty a également déclaré que la rhétorique du gouvernement sur les réformes sous le prince héritier contraste fortement avec la réalité du royaume, où des militantes des droits des femmes et des dizaines de détracteurs présumés du jeune prince restent emprisonnés ou sont jugés pour de vagues accusations liées à la sécurité nationale. Certains, comme le religieux réformiste Salman al-Awda, risquent la peine de mort.

Le prince Mohammed a fait l’objet d’une remise en cause internationale après le meurtre du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi à l’intérieur du consulat saoudien à Istanbul en 2018. [Suite à l’indignation internationale et à des révélations glaçantes sur les circonstances macabres de l’assassinat], un tribunal pénal saoudien a condamné à mort cinq personnes pour le meurtre, mais n’a tenu aucun fonctionnaire de haut rang pour responsable.

Sous la direction de son père, le roi Salman, le prince héritier a consolidé les pouvoirs liés à la sécurité de l’État, accordant des pouvoirs étendus au ministère public et à la présidence de la sécurité de l’État nouvellement créés, organes qui ne rendent de compte qu’au roi, pour arrêter, enquêter, interroger et renvoyer les individus devant le tribunal antiterroriste.

Lors de sa création initiale, le tribunal spécial n’a jugé que des suspects d’al-Qaida, mais le changement est intervenu mi-2011, l’année où les manifestations du printemps arabe ont ébranlé la région et menacé de renverser le régime autocratique, lorsque 16 réformistes de la ville côtière de Jeddah ont été renvoyés devant le tribunal.

Amnesty a documenté les cas de 95 personnes jugées par le tribunal spécial entre 2011 et 2019. Parmi celles-ci, 68 sont des chiites qui ont été pour la plupart poursuivis pour leur participation à des manifestations antigouvernementales, tandis que 27 personnes ont été poursuivies pour leur activisme ou leur expression politique.

« Dans tous les cas (…) les procès ont été outrageusement injustes », a déclaré Amnesty.

Amnesty a contacté plusieurs agences officielles saoudiennes lors de son enquête. La Commission des droits de l’homme du gouvernement a été la seule à répondre, affirmant que le tribunal spécial suit les mêmes règles et procédures que les autres tribunaux pénaux saoudiens (sic), et que toutes les audiences dont il était saisi étaient publiques, avec les accusés, leurs avocats et leurs familles présents.

Cependant, Amnesty a déclaré avoir documenté de nombreux cas de procès tenus en secret. Toute tentative de faire appel des jugements du tribunal a été menée à huis clos, sans la présence ni la participation des accusés ou de leurs avocats.

Les juges n’examinent pas et n’interrogent pas rigoureusement les affirmations des procureurs, et acceptent régulièrement les aveux des accusés comme preuve de culpabilité, même dans les cas où les accusés ont déclaré au tribunal que leurs aveux avaient été extorqués sous la torture, a également déclaré Amnesty.

Au moins 20 Saoudiens chiites jugés par le tribunal ont été condamnés à mort « sur la base d’aveux extraits sous la torture », dont 17 ont déjà été exécutés, a ajouté le groupe.

« Au moment de la rédaction de ce rapport, les procès devant le Tribunal pénal spécial d’au moins 11 personnes détenues pour avoir exercé pacifiquement leur liberté d’expression et d’association étaient toujours en cours. Environ 52 autres purgeaient des peines de 5 à 30 ans de prison prononcées par cette juridiction. Plusieurs chiites saoudiens, notamment de jeunes hommes jugés pour des « crimes » commis alors qu’ils avaient moins de 18 ans, risquaient d’être exécutés d’un moment à l’autre à la suite de procès contraires aux normes d’équité les plus élémentaires devant le Tribunal pénal spécial. Ils avaient de bonnes raisons de craindre le pire : au moins 28 chiites saoudiens ont été exécutés depuis 2016. » Amnesty International

En vertu de la doctrine wahhabite en vigueur en Arabie Saoudite, les juges ont un large pouvoir discrétionnaire pour prononcer et prononcer des condamnations à mort pour des infractions ayant ou non causé la mort.

Comme d’autres groupes de défense des droits humains, Amnesty n’a pas été autorisée à effectuer des recherches à l’intérieur de l’Arabie saoudite.

