L’Argent des Qatariens et l’Economie d’Erdogan

Lorsque l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, gaspille l'argent et la richesse du peuple qatari et détruit le droit des générations futures à jouir de cette richesse, tel est le comportement habituel du régime Hamads. Le régime dépense l'argent de son peuple pour financer et accueillir des terroristes et des projets futiles pour détruire d'autres pays, au service d'objectifs qui n'ont rien à voir avec les intérêts du Qatar, le petit pays arabe du Golfe sans intérêt pour les luttes d'hégémonie et d'influence dans le Moyen-Orient et le monde.

Lorsque l’Émir du Qatar dépense des dizaines de milliards de dollars pour acheter un soutien de l’Orient et de l’Occident pour poursuivre les plans absurdes et insouciants lancés par son père, c’est le régime classique des Hamads.

Mais ces derniers jours, ce misérable régime a fait quelque chose de pire : l'Emir a offert un Boeing 8-747 en cadeau au président turc Recep Tayyip Erdogan.

Des sources de l’opposition turque, qui ont qualifié l’avion de 400 millions de dollars de « palais volant », sont sceptiques quant à un accord entre la présidence turque et le régime qatarien. Erdogan a rapporté avoir acheté l'avion du régime qatarien pour compléter sa collection de luxe pour son tout nouveau palais. Alors que 600 millions de dollars ont été dépensés pour la nouvelle résidence, l’économie turque connaît l’effondrement de la monnaie nationale en raison de la politique du président.

Même si nous supposons que l'avion est - étonnamment - un cadeau du régime des Hamads, il est étrange qu’Erdogan puisse imposer l'austérité au peuple turc lorsqu'il dépense autant d'argent pour son luxe et qu'il reçoit des cadeaux de plusieurs millions de dollars.

Ces nouvelles sont venues exposer les politiques des deux régimes au peuple turc. Le ministre turc des Finances, Berat Albayrak, a annoncé un train de mesures d'austérité pour surmonter la crise économique. Ironiquement, l’économie du Qatar a également baissé selon le dernier rapport de Standard & Poor's avec une notation AA-.

Ce palais volant, comme l’appelle l’opposition turque, est doté de 76 sièges, de sept chambres et de deux salles de réception, et a été mis en vente il y a trois ans à environ 400 millions de dollars.

L’émir du Qatar a déclaré que ce « cadeau » est une expression de « l’amour et de la confiance envers Erdogan et la Turquie », probablement parce que le régime des Hamads a soutenu l’économie turque en injectant 15 milliards de dollars investissement. L'émir a ensuite tweeté « nous soutenons les frères en Turquie, qui se sont tenus près de la nation et avec le Qatar. » La Turquie a-t-elle vraiment soutenu la nation ? À quelle nation se réfère l'émir du Qatar ?

Le journal turc Hurriyet a rapporté quelques aspects du rôle de la Turquie au Qatar : « La théorie de l'occupation du Qatar par les pays voisins ne fait pas exception - c'est une histoire inventée par les services de renseignement qataris et exposée par des rapports occidentaux (...) La hâte de l’armée turque pour protéger le palais qatari n'était qu'une façade, le Qatar était déjà protégé par la base militaire américaine d'Odeid et n'avait pas besoin de protection d'une petite base turque à Al Rayyan. » Hurriyet ajoute : « Le Qatar, le seul régime qui s’est précipité pour aider M. Erdogan, avec 15 milliards de dollars, ne rendait pas la faveur à la Turquie, car tous deux savent que ce qu’’Erdogan a fait pour le Qatar ne mérite pas tout cet argent »

Dans l’ensemble, le Qatar ne peut pas sortir l’économie turque de sa crise, et Erdogan ne peut pas non plus affirmer que Doha a le dos d’Ankara pour duper le peuple turc. Et le régime des Hamads continuera à gaspiller les ressources du pays de la manière la plus ridicule.