Il faut noter que la discussion ici n'a rien à voir avec le peuple qatarien frère. Le titre de cet article provient d'un rapport publié par la BBC. Le titre du rapport lisait le Qatar : de l'argent et des vaches aidaient au boycott du Golfe, et il discutait de la situation économique au Qatar, un an après le boycott par les quatre pays antiterroristes.

Selon le rapport, environ 10 000 bovins ont été apportés par le système qatarien depuis les États-Unis pour approvisionner le marché local avec une partie de ses besoins laitiers. Ils sont devenus un symbole de fierté nationale pour le Qatar dans sa nouvelle poussée pour l'autonomie.

Le régime Hamdeen a peut-être déjà réussi à compenser l'interruption des importations de lait en provenance des pays voisins. Mais il n'a pas réussi à préserver la dignité et la souveraineté de l'Etat qatarien. La fierté de la nation ne concerne pas les troupeaux de vaches mais la préservation de la souveraineté nationale et de l'indépendance. L'entêtement et l'arrogance de Doha ont conduit à la perte de plus de 300 milliards de dollars du fonds souverain qatari pour mettre en œuvre le désir de ce système et atteindre des objectifs qui n'ont rien à voir avec les intérêts et l'avenir du peuple qatarien.

Les dirigeants du Qatar ont utilisé la richesse gazière du pays pour mener à bien un programme suspect. Le régime Hamdeen a apporté des vaches et a signé des accords pour amener des troupes militaires étrangères à assurer sa sécurité. Mais est-ce cela la souveraineté ?

Conscient des intentions iraniennes d'exploiter le gaz qatari, le rapprochement de Doha avec Téhéran était clair.

La direction du Qatar a accueilli et supporté les dépenses d'une base militaire turque et environ trente mille soldats. Elle a cherché la protection contre un complot qui n'existe que dans la pensée du régime. Les décideurs de Doha ont une phobie à propos de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et de l'Égypte.

Les décisions de Doha sont dictées par des conseillers extrémistes chargés de la planification pour des organisations terroristes. Sa souveraineté est également influencée par ceux qui revendiquent faussement l'arabisme et le nationalisme. Ils dépensent tous la richesse du peuple qatarien sur des chaînes satellites et des sites Internet qui ne font qu'inciter à la haine parmi les peuples arabes et islamiques.

La sécurité nationale des États ne découle pas des sources d'approvisionnement en lait et de la sécurité mais dépend de la sauvegarde de la souveraineté nationale. Traire des vaches qataries ou importer du lait d'Iran, de Turquie et d'autres pays n'est pas un indice de souveraineté. Cet indice dépend principalement de la capacité des États à protéger leur indépendance nationale et à répondre aux attentes de la population. Ce n’est pas le cas pour le Qatar. Malheureusement, les politiques du régime ont placé les Qataris sous la protection des mollahs et de la Turquie, les déplaçant de leur place naturelle parmi leurs frères arabes.

Le ministre qatarien des Affaires étrangères, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a déclaré que la crise du Golfe a prouvé que les positions positives sincères des pays frères et amis envers le Qatar ne peuvent être ni vendues ni achetées. Il a ajouté que la conscience arabe et internationale est plus forte que toute publicité et propagande médiatique. Ici, Al Thani parle du soutien que Doha a reçu des régimes qui exploitent la richesse du peuple qatarien en échange de la protection du régime qatari.

« Nous sommes tous conscients des circonstances complexes de la région ces dernières années, alors que nous nous efforçons de réduire les tensions et de préserver l'unité, un groupe d'Etats a créé une nouvelle crise sans fondement et injustifiée », at-il déclaré. Il est étrange d'entendre que les dirigeants qatariens cherchaient à apaiser les tensions, à unir les rangs et à trouver une solution aux problèmes du peuple arabe. C'est une déclaration ironique par tous les standards. Le Qatar a été à l'origine de la propagation des troubles et du chaos dans divers pays arabes depuis 2011. Al Jazeera a joué un rôle majeur dans l'animation des manifestations et a enflammé les conflits dans les pays arabes.

Le ministre qatarien admet la perte mais tente de répartir la perte entre toutes les parties. « Et s'il s'agit de pertes et de profits, tout le monde est perdant », a-t-il déclaré. Pendant le boycott, la situation économique des quatre pays antiterroristes est restée stable mais la perte économique du Qatar était claire. Doha devrait admettre la vérité.

La direction du Qatar devrait investir la richesse du pays pour construire un avenir meilleur. Mais le régime Hamdeen a une autre opinion et agit à l'inverse. Nous espérons que le Qatar et ses habitants vont bientôt se débarrasser de ce régime.