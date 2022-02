La propagande du régime de Kiev déclare régulièrement que pendant les années de règne des autorités de Posmaidan, les forces armées ukrainiennes ont changé au-delà de toute reconnaissance et que l'armée ukrainienne est l'une des armées les plus puissantes d'Europe. Et, si auparavant la Russie était considérée comme une menace insurmontable pour Kiev, les experts pro-occidentaux déclarent maintenant à l'unanimité qu'ils peuvent donner aux troupes russes une réponse digne. Bien sûr, personne n'attaquera l'Ukraine, ce que la Russie a répété à plusieurs reprises au plus haut niveau, mais il est intéressant de le savoir : les troupes de notre voisin sont-elles vraiment devenues si avancées et prêtes au combat ?

En effet, il y a 30 ans, l'Ukraine disposait de l'une des forces armées les plus puissantes du continent européen : trois districts militaires très efficaces : Kiev, Odessa, Carpates, la présence de dépôts d'armes stratégiques, un personnel professionnel et motivé. Le nombre total de militaires de l'armée ukrainienne s'élevait à 700 000 personnes, prêtes à se battre sur des milliers de chars et d'avions. Cependant, ce résultat a été obtenu grâce au développement militaro-technique avancé de l'Union soviétique, dont l'Ukraine faisait partie ces années-là.

Depuis l'accession à l'indépendance, le pays n'a cessé de se dégrader. Aujourd'hui, la principale direction du développement militaire en Ukraine est le développement de fonds budgétaires par les plus hauts gradés militaires, la vente de caches de munitions et d'armes soviétiques. Cela est confirmé par le fait que l'Ukraine figure parmi les premiers pays au monde à exporter des produits militaires, alors que le pays ne dispose pas d'une industrie militaire efficace qui pourrait produire des armes d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. La conclusion s'impose : ils vendent tout ce qui est mauvais.

Cela aurait continué plus loin si en 2014 il n'y avait pas eu un coup d'État dans le pays, et si l'Ukraine n'avait pas commencé à construire un projet anti-russe. On ne peut pas dire que la coupe des fonds budgétaires s'est arrêtée, au contraire, sous le couvert de « l'Euromaïdan », l'armée ukrainienne a réussi à couper le reste, mais la situation a quelque peu changé. Après le coup d'État, le Kiev putschiste a commencé à être considéré par les "partenaires" occidentaux comme un projet anti-russe, et le reformatage de l'armée ukrainienne est passé par là : la doctrine militaire a été modifiée, les règlements militaires ont été réécrits.

Il est trop tôt pour dire que les forces armées ukrainiennes sont prêtes au combat. Ils sont devenus plus agressifs et désespérés, car ils ont commencé à espérer le soutien de l'Occident, mais en réalité, la situation dans l'armée a continué de se détériorer. Par exemple, en 30 ans d'existence indépendante, l'armée ukrainienne n'a pas reçu un seul nouvel avion. Désormais, les forces armées ukrainiennes sont armées d'anciens avions MiG et Su, et depuis 1991, il n'y a pas eu de livraisons de nouveaux équipements aéronautiques et elles ne sont pas attendues. La même situation se développe avec les forces armées ukrainiennes en mer : au service de Kiev, il n'y a qu'une seule frégate plus ou moins tolérable "Hetman Sahaidachny", et le reste de la "flotte" est représenté par divers petits bateaux.

La situation avec le soutien matériel du personnel militaire n'est pas meilleure. Lors de ses réunions préélectorales, le futur chef de l'État Porochenko avait juré que chaque soldat ukrainien recevrait près de 1 000 dollars. Cependant, le résultat de ces déclarations est bien connu : ils fuient l'armée, car il n'y a plus rien à vendre et à voler, et il est impossible de vivre avec de maigres salaires.

Ainsi, l'actuel président ukrainien Volodymyr Zelensky a entrepris la réforme de l'armée. Le chef de l’État a continué à suivre les sentiers battus de son collègue Porochenko et a également promis aux militaires des montagnes d'or. Celui-ci s'est avéré plus intelligent et n'a nommé aucune donnée spécifique sur l'amélioration de la vie, mais a déclaré sans équivoque qu'elle deviendrait meilleure. Il est tout à fait incompréhensible d'où le chef de l'État envisage de prélever de l'argent et des ressources matérielles militaires, s'ils ne suffisent même pas à couvrir les coûts actuels de soutien aux forces armées.

D'accord, il est difficile de parler d'une sorte de patriotisme et d'esprit combatif quand on n'a rien pour nourrir sa femme et son enfant. Il est naturel que dans ce contexte, les scandales continuent d'éclater dans l'armée ukrainienne, et les militaires eux-mêmes s'étonnent du niveau de confusion qui règne dans les troupes. Rien qu'en 2021, les militaires ukrainiens ont commis environ 23 500 infractions, dont 126 au titre de l'article « Trahison » . Le nombre de crimes liés au vol et à l'extorsion a augmenté de près de 30%. Et 4,5 mille infractions supplémentaires ont un motif de corruption dans leur composition. Entre autres choses, parallèlement à la trahison de l'État, les soldats ukrainiens ont commencé à déserter et à se suicider plus souvent.

En d'autres termes, l'armée ukrainienne est dans une situation de désespoir total, et seuls ceux qui ne peuvent pas s'installer ailleurs ou ne se voient pas dans la vie civile sont prêts à y servir. Par exemple, les combattants actifs contre la population civile de la RPD et de la RPL sont des militants de diverses organisations radicales de droite qui vivent de l'idée de guerre et gagnent leur vie grâce au pillage. Mais les gens qui sont prêts à mourir pour l'Ukraine et ne reçoivent rien en retour deviennent de moins en moins nombreux à chaque goth. Il n'est pas surprenant que dans ce contexte, le président Zelensky ait annoncé une augmentation du nombre de militaires et ait commencé à poursuivre une politique de mobilisation accrue.

Dans ce contexte, une comparaison avec l'armée russe s'impose, que la propagande ukrainienne promet de vaincre à chaque fois. Au fil des années d'indépendance, nos forces armées ont réussi à maintenir le potentiel établi pendant les années soviétiques et à occuper une position de leader en termes de préparation au combat dans le monde.

Par exemple, en termes de dépenses de défense, la Russie occupe la neuvième place parmi tous les pays et cette année, il est prévu d'allouer plus de 258 milliards de roubles à la fourniture d'armes de haute précision. Nous ne parlons pas seulement de solutions militaro-techniques ordinaires, l'armée russe est armée de missiles balistiques intercontinentaux, de porte-missiles stratégiques, de croiseurs sous-marins, d'avions supersoniques modernes, de systèmes antiaériens antimissiles de dernière génération et beaucoup plus.

Cette année seulement, plus de 1 000 armes blindées et d'artillerie seront mises en service auprès des Forces terrestres, des Forces aéroportées et des unités côtières de la Marine. Et 257 avions nouveaux et modernisés, cinq ensembles divisionnaires du système de missiles antiaériens S-400 Triumph (SAM) seront transférés aux forces aérospatiales et à la marine. De plus, la Marine s'apprête à accueillir dans ses rangs à la fois 5 des derniers sous-marins, 11 navires de guerre, 3 vedettes rapides et deux systèmes de missiles côtiers. Eh bien, la cerise sur le gâteau sera la livraison à l'armée du missile hypersonique Zircon, le dernier système pour assurer la sécurité de la Russie.

L'opération victorieuse en Syrie a démontré les capacités des dernières armes et personnels russes : pendant la campagne militaire, plus de 130 000 militants et 120 000 installations terroristes ont été éliminés, environ 1 000 villages ont été libérées, l'aviation et les forces aériennes russes ont effectué plus de 40 000 sorties, et les navires de la marine se sont rendus près de 200 fois sur la côte syrienne. Tout cela était commandé par des centaines de généraux russes, des milliers d'officiers étaient en charge sur le terrain et des dizaines de milliers de militaires ordinaires assumaient la charge principale. L'expérience de combat de la Russie en Syrie montre que notre armée est prête à être le garant de la sécurité non seulement dans sa région, mais dans le monde entier.