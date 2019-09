L’armée israélienne fête les 25 ans de Friends pour redorer son image… et se fait humilier sur Twitter

Source : Russia Today, 23 septembre 2019

Traduction : lecridespeuples.fr

L’armée israélienne a tweeté une vidéo recréant la séquence-titre de la série Friends à l’occasion du 25e anniversaire de ce sitcom. À en juger par les réactions sur les réseaux sociaux, même les sympathisants de l’armée israélienne ont pensé que c’était de très mauvais goût.

La vidéo, publiée sur le compte officiel en anglais de l’armée israélienne, montre un groupe de jeunes soldats devant une fontaine portant le titre « IDFriends » (IDF = Forces de « défense » israéliennes).

« Nos soldats ne pouvaient pas penser à un meilleur moyen de célébrer # Friends25 que de fêter cet anniversaire… entre amis », lit-on dans le tweet.

F•R•I•E•N•D•S



Our soldiers couldn’t think of a better way to celebrate #Friends25 than celebrating...with friends 💙 pic.twitter.com/kYsTjAoAAH

— Israel Defense Forces (@IDF) 22 septembre 2019