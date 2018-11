L’arnaque du renouvellement automobile

Le litre de carburant flambe. Tout le monde l'a remarqué. Avec un litre de diesel à 1.60 €, 60 % du prix part en taxes, soit...1€. Donc sur un plein de 70 litres, 70 € rien qu'en taxes... Mais c'est pour la planète et pour inciter les Français à renouveler leur voiture. Soit, l'idée peut paraître louable, je passe sur le fait que tout le monde (loin s'en faut) ne peut pas s'offrir une voiture neuve, je me suis intéressé sur les alternatives au véhicule thermique, car l'idée étant de moins pollué rien ne sert d'acheter une voiture essence... dont le carburant augmente aussi. Donc quid de l'électrique ? Penchons-nous sur la faisabilité de l'idée soutenue par le gouvernement. Si, en 2019, 1 million de Français décidait de passer à l'électrique car la campagne de fiscalité énergétique porte ses fruits, que se passerait-il ? 1 million vous trouvez que cela fait beaucoup ? Pas vraiment cela ne représente que 2.5 % du parc automobile Français... il faudrait donc 40 ans pour renouveler tout le parc, donc tout sauf idiot.

Un véhicule électrique c'est 15 kwh en moyenne pour 100 km. Donc cela signifie que vous prenez 15 kwh au réseau électrique. Sachant que les Français font 15000 km par an en moyenne, soit 150 x 100 km, cela fait donc 15 kwh x 150 = 2 250 kwh par an pour une voiture.

On multiplie maintenant par 1 million de voitures, cela fait 2.25 milliards de kwh par an.

1 mégawatt étant égal à 1000 kwh, donc cela représente 2.25 millions de mégawatts.

Une centrale nucléaire produit en moyenne 500 000 mégawatts par mois, par conséquent la consommation annuelle de 1 million de voitures représente 4 mois et demi de production d'une centrale nucléaire.

La production annuelle d'électricité en France est de 530 Tera watts en 2017, la consommation a été de 475 Tera watts, donc delta de 55 tera watts soit 55 millions de mégawatts, donc quine...oui mais non. Car nous avons une électricité produite à 75 % par le nucléaire. Or il ne faut pas oublier que nos 58 réacteurs sont prévus pour une durée de 30 ans et en 2022, soit dans seulement 4 ans la moitié de ce parc soit 24 réacteurs aura...40 ans. EDF les tire vers la cinquantaine soit 2032, avec des opérations dites de carénage qui vont coûer 55 milliards... mais quand bien même il va manquer de l'énergie car dans 14 ans il y aurait 14 millions de voitures électriques soit une demande de 31 tera watts. Intenable car la moitié du parc nucléaire sera alors à fermer, la France conformément à ses engagements aura dû ramener son parc nucléaire à 50 % de la production électrique, seuls 6 EPR sont envisagés or un EPR = 900 000 mégawatts par mois, et tous les projets alternatifs sont au point mort... et je ne vous parle pas des piles au lithium que l'on ne sait pas recycler, lithium qui est un matériau rare et fini comme le pétrole et le charbon et qui est donc voué à augmenter avant de disparaitre. Et bien sûr nous n'avons pas abordé le bonheur de trouver une borne de recharge... Bref des lendemains qui chantent.

Donc l'Etat veut bien que vous rouliez propre et électrique mais pas trop quand même et pas trop vite surtout ! Mais en attendant vous serez fiscalisés car vous polluez.