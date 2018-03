Suite à la manifestation du15 mars 2018, sur les retraites françaises, je profite de ce billet pour vous indiquer ce que je pense des barèmes des retraites en général, que ce soit du privé ou du service public et cela pourrait probablement vous intéresser puisque la refonte de ces systèmes semble être programmée pour 2019 en France par ceux qui nous gouvernent.

« L’arnaque du taux plein pour toucher une retraite digne ! »

Ce sujet ne concerne évidemment pas les hauts fonctionnaires et nantis, ainsi que ceux des organisations internationales (exonérées d’impôt en plus !), ni les privilégiés qui n’ont pas à subir les contraintes des recherches d’emplois, etc. (voir les notes 1 & 2 )

Pour les autres catégories je constate que :

1- Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les données ont bien changées et que passées les décennies des « Trente glorieuses » qui permettaient d’espérer assurer un presque plein emploi pour les citoyens, cela n’a pas pu être durable à partir de la crise dite « pétrolière » de 1973 quand les pays pétroliers ont décidé de prendre eux-mêmes en charge leurs responsabilités pour l’indice des prix des produits pétrolier avec la création de l’OPEP.

2 - De cela il en est résulté une montée en puissance des demandeurs d’emploi suite à la dégradation des embauches et 45 ans après rien n’a changé malgré les promesses trompeuses de tous les politiques. Bien au contraire cette situation ne fait qu’empirer chaque année. Rappel : Lire mon billet du 17 août 2017 : CHÔMAGE : L’arnaque à l’emploi des politiques et des puissants contre les citoyens ( https://www.facebook.com/notes/pierre-sarramagnan-souchier/chômage-larnaque-à-lemploi-des-politiques-et-des-puissants-contre-les-citoyens/1615380241868578/ )

3 - Si l’on considère donc que les indemnisations du taux à 100 % pour les retraites était d’avoir 40 ans pleins d’activités salariales, il était parfaitement hypocrite de maintenir cette illusion auprès des citoyens d’une retraite à un taux digne pour survivre vu qu’un chômeur et ou demandeur d’emploi n’a pas le même barème de points pour sa retraite. (Mais cela on se garde bien de lui dire !) Je constate que ce système est impossible à maintenir si l’on espère un taux à 100 % pour sa retraite. C’est une illusion pour naïfs.

4 - Pour peu que ce/cette citoyen/ne se retrouve dans une situation de handicapé ou de travailleur handicapé, les années passées comme handicapé ne sont pas non plus comptabilisées dans les points de retraite. Ce qui est quand même parfaitement injuste, surtout si l’on est un handicapé accidenté du travail ! C’est même assez scandaleux pour ne pas en dire plus.

5 - Si vous vous retrouvez avec un statut de travailleur handicapé, contrairement à ce que l’on pense, les offres d’emplois sont discriminatoires car les employeurs ne se bousculent pas pour vous prendre chez eux et encore le font-ils que pour éviter de payer des amendes ou en retirer un bénéfice quelconque.

6 - Si vous avez la souplesse de prendre diverses activités dans des professions différentes pour continuer à être actif, cela ne vous servira pas beaucoup au final car les décomptes trimestriels des points en temps passés sont distincts pour les différentes caisses de retraite et vous n’avez plus qu’à vous en prendre qu’à vous-mêmes d’avoir eu cette souplesse de la recherche et de l’acceptation d’emplois divers…

7 - Si vous entrez dans les catégories des intérimaires (et surtout comme intérimaire précaire !), là encore c’est une vaste fumisterie où en plus d’être exploité et considéré comme des esclaves en puissance, vous subissez les contraintes des contrats à la petite journée renouvelables. (Sans même parler des contrats bidons pour remplacer à vos dépens en cas d’accident, en Allemagne des employés fictifs dans les entreprises allemandes… Et ce en toute sérénité pour les entreprises et agences d’intérim, puisque les inspecteurs Français du travail n’ont pas le droit d’enquêter en Allemagne et vis-et versa, ce qui arrange tout le monde.

Situation qui est d’ailleurs bien différente pour les intérimaires dans les pays voisins comme en Allemagne, où, après plus de 6 mois dans une agence intérim, les intérimaires sont rémunérés si l’agence d’intérim n’a pas de poste à vous proposer. Cela permet au moins d’avoir une certaine crédibilité et une solvabilité bancaire pour la location d’un logement par exemple et vous enlève pas mal de stress comme le subissent ceux qui sont en France.

8 - Il y aurait encore bien d’autre points à énumérer, comme la création d’entreprise (ou d’exploitant agricole) et des étourdissantes cotisations sociales qui vous étouffent dès les premiers mois… Etc.

On retiendra de cet bref exposé maladroit de ma part, j’en conviens, qu’il est impossible de nos jours d’avoir un taux plein à 100 % pour la retraite si vous êtes un demandeur d’emploi lambda. C’est une arnaque citoyenne phénoménale en toute légalité comme disent les légalistes. On se réfère aux barèmes en place. C’est la loi ! Faut-il s’en réjouir ? Cette situation insoutenable moralement pour un/e honnête citoyen/ne facilite par contre bien les choses pour les comptes de la nation pendant que les puissants s’en mettent plein les poches en toute légalité (cf. : les notes 1 à 3 ). Je me demande en y réfléchissant, quelle doit être la moralité et l’éthique des responsables des diverses caisses de retraites qui cautionnent cette situation en se retranchant derrière la loi pour justifier ces situations humiliantes pour les citoyen/nes qui subissent ces situations… Je n’aimerai pas vraiment être à leur place et avoir une seconde ce genre de cas de conscience pour peu qu’il l’ai un bref instant d’ailleurs.

Propositions pour remédier à ce désastre des retraites indignes qui ne sont pas aux taux du 100 % :

C’est pourquoi je me demande s’il ne serait pas plus avantageux pour la cohérence citoyenne d’instituer « un revenu de base inconditionnel » sur lequel les retraités auraient ainsi un revenu plancher pour tous citoyens qui n’auraient pas une taux plein de retraite. « Un revenu de base inconditionnel » donc, sans avoir en plus à remplir une batterie de conditions (et en plus impossible à remplir pour avoir ces droits, tant il faut de conditions ahurissantes !) comme actuellement avec les diverses aides potentielles restrictives (et bidons !) qui sont toutes plus humiliantes les unes que les autres pour espérer avoir un soutien quelconque de base pour survivre dignement.

De nos jours, pour espérer survivre dignement en France comme retraité, 1.200 euros, plus un logement non compris dans ce budget, me semble un minimum.

C’est pourquoi, je suis pour l’installation d’un « Revenu de base inconditionnel », et pour une société moins inégalitaire des rémunérations (ou salaires) sur la base d’un revenu minimum et maximum d'un espace écologique d’inégalités allant de 1 à 4 ou 6. (note 3)

Enfin, pour un minimum de cohérence dans une société dite solidaire, je suis pour une société sans taxes ni impôts (http://pierre.souchier.free.fr/legislatives2017/sans_impots.html) où le citoyen ne soit pas considéré comme l’éternel vache à lait tout juste bon à être pompé à longueur d’existence pour le plus grand profit des puissants qui les gouvernent.

Voici rapidement exposé mon point de vue que je tenais à vous transmettre.

Bien à vous, avec mes salutations citoyennes courtoises.



Pierre Souchier

Notes :

1 - Hauts fonctionnaires, "une caste qui méprise les règles éthiques" ? Salaires élevés, ménages, conflits d'intérêts... Pour le journaliste Vincent Jauvert, il est temps de moraliser la fonction publique d'Etat. https://www.franceinter.fr/emissions/l-interview/l-interview-20-janvier-2018 & https://livre.fnac.com/a11121997/Vincent-Jauvert-Les-Intouchables-d-Etat

2 - Elle a pu toucher 52.000 euros net mensuels en 2017 lorsqu'elle travaillait à la SNCF. La désormais ministre des Armées a réagi pour la première fois ce dimanche 15 octobre sur Europe 1. Circulez il y a rien à voir… https://www.marianne.net/politique/salaire-mirobolant-la-sncf-pour-florence-parly-circulez-y-rien-voir

3 - EN FINIR AVEC CES REVENUS DÉMENTIELS ! « Quel genre de travail font ces personnes pour mériter à elles toutes seules plusieurs centaines années de smic ? » - Il serait temps de dénoncer ces salaires exorbitants… Pour notre part, en 2011 et 2014 nous demandions un écart de 1 à 4 !

Extrait de cette revendication des dernières européennes de 2014 : « favoriser l’égalité et la solidarité par la mise en place d’une Dotation Inconditionnelle d’Autonomie (DIA) pour tous les citoyens de l’UE et par l’instauration, dans chaque pays, d’un revenu minimum et maximum sur la base d'un espace écologique d’inégalités allant de 1 à 4 ou 6. ». Source : http://pierre.souchier.free.fr/europeennes2014/index.html

Voir aussi : “Le chômage, c'est fini ! Vive le bonheur national brut (BNB)” http://pierre.souchier.free.fr/revoltons_nous/page.revoltons-nous.25.html