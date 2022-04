L’ascenseur social n’est pas en panne, il est bientôt hors service !

@Pauline pas Bismutée

Une théorie du pourquoi, les êtres humains agissent et interagissent de la même façon dont ils le font aujourd’hui, et comment cela conduit à nos sensations d’aliénation, de désorientation et d’épuisement.

Cette analyse doit avoir une action efficace d’un certain type nécessaire et immédiate, ou bien, cela n’aboutira à rien.

Et cette lutte suppose, de la part des participants qui se battent, de voir et de sentir le changement au cours de leur propre vie, comme nous allons le voir . . .

Quelle que soit la solution, ou révolution, proposée, elle doit être présent-orientée plutôt que tournée vers l’avenir si l’on veut véritablement voir un quelconque changement. Mais aussi, ne plus réagir, mais agir.

Le passé et le présent sont à la fois plein d’exemples qui indiquent cela. Pour envisager une demande : Christianisme demande à ses disciples de retarder toute satisfaction jusqu’à l’entrée dans l’autre monde, quand ils seront supposés être récompensés pour leur bonne conduite ; ce faisant, il suppose que cette bonne conduite présente doit être régie par des codes et des lois pour être récompensé. Ce genre de pensée reflète un malentendu terrible de la nature du bonheur humain, car le bonheur est à trouver dans l’activité, à des activités qui sont excitantes et satisfaisantes en soi, plutôt que dans l’attente passive des récompenses pour les activités insatisfaisantes et statiques. Il n’est donc pas surprenant que beaucoup de fervents chrétiens deviennent, des individus malveillants, amers, qui en veulent jalousement à toute activité saine et d’excitation de l’autre - car ils sont persuadés qu’ils ne trouveront le vrai bonheur que dans leur « récompense céleste » dans un comportement qui n’est pas du tout excitant pour eux, et doit donc regarder avec envie ceux qui le font librement alors qu’ils ne peuvent que rêver de le faire dans leurs fantasmes les plus « coupables ». Inversement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont heureux en dépit de leur christianisme, parce qu’ils sont capables de prendre du plaisir dans leur vie et les actions de ce bas monde.

Le Marxisme traditionnel prend l’erreur chrétienne un peu plus loin en demandant à ses adhérents de travailler à une révolution future, ils ne vivront probablement pas assez longtemps pour voir ce qu’il en est, dans la « foi » marxiste, la gratification est retardée au-delà de la portée de l’expérience humaine. Il ne faut pas s’étonner que, aujourd’hui, au-delà d’un peu de romantisme anachronique concernant la « noblesse » du sacrifice de soi, l’offre marxiste sert peu d’incitation aux gens pour se battre sérieusement pour la « révolution communiste. » En revanche, le marché de consommation capitaliste d’aujourd’hui au moins promet gratification rapide sous la forme de biens matériels (et les mythes et les images qui y sont associés) en échange de la main-d’oeuvre généralement insatisfaisante qu’elle exige. Mais, délivre-t-il un vrai plaisir à ses participants ?

Encore une fois, le bonheur est une expérience active, pas une sensation passive. Ainsi, une personne qui cuisine une de ses propres recettes pour ses amis peut trouver beaucoup de plaisir et de sens à cette expérience, tandis que la même personne asservie toute la journée pour faire cuire la nourriture dans un restaurant trouve que les achats qu’il fait avec son chèque de paie, ne peut pas le compenser des jours de sa vie qu’il a dû renoncer. Vous pouvez acheter un domaine de vingt hectares, la dernière voiture-statut, et une garde-robe complète dernière mode, mais le plaisir que ces biens vous offrent ne peut pas être comparé à la joie de passer une journée libre à la poursuite de vos désirs.