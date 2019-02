L’Asocialité de principe : administration superstitieuse de la « chance » et de la « malchance » sociétales

Qu'est-ce que vous évoque la notion d'affaires sociales ? ... Quand je questionne les personnes autour de moi, elles me répondent quelque chose comme « les problèmes des gens », et cela m'attriste. En effet cela m'attriste, parce que je suis naïf, et que lorsque je lis « affaires — sociales », j'entends les occupations d'une société, et pas les difficultés d'une collection d'individus.

Image extraite de The Million Dollar Hotel (2000)

avec Mel Gibson et Milla Jovovitch

sur la pauvreté à Los Angeles.

Si vous dîtes social, moi, j'entends relatif à la société vous comprenez, mais récemment on a inventé un nouvel adjectif pour cela : l'adjectif sociétal, comme pour compenser l'insignifiance advenue en social ... Bref, quand j'entends affaires sociales, j'entends affaires sociétales désormais et, entendant affaires sociétales, j'entends citoyenneté, république, collectivité, bien commun, engagement, réciprocité.

D'ailleurs, les affaires sociales en relèvent ! de la citoyenneté, de la république, de la collectivité, du bien commun, de l'engagement et de la réciprocité. Au lieu de quoi ? ... Au lieu de quoi, la notion d'affaires sociales passe pour pestiférée, et elle est honnie : on tend à s'en méfier comme on se méfie que les « problèmes des gens », les difficultés d'une collection d'individus, pourraient nous arriver rien que d'y penser ou d'entrer en contact avec eux, mais c'est aussi superstitieux que parler de la mort vous tuerait sur-le-champ.

Les médecins et infirmiers tous les jours traitent de cas morbides ; les jugez-vous morbides pour autant ? L'époque où les bourreaux étaient marginalisés a disparu elle aussi (le Moyen-Âge), mais depuis nous nous faisons tous les bourreaux des « affairés sociaux » en les livrant à l'administration « sociale », au nom de leur malchance que nous refoulons pour nous-mêmes comme si elle pouvait nous retomber dessus de s'y intéresser, mais les médecins et infirmiers ont pourtant les plus robustes systèmes immunitaires qui soient, sans parler de leur trempe morale ! pour filer la métaphore.

Et puis alors, jugez-en plutôt : entre nos affaires sociétales, celle qui nous sursature actuellement, c'est bien l'économie. L'économie, c'est-à-dire les moyens de pourvoir à notre existence, et de faire croître nos potentiels — la « croissance ». Eh bien, cette affaire sociétale suprême entre toutes les affaires sociétales actuellement, à quel principe carbure-t-elle ? A la concurrence, à la compétition perpétuelle.

Les marchés économiques fonctionnent comme des arènes et des tournois, comme d'immenses espaces de jeux de sociétés imposés à tout l'univers, « que le meilleur gagne » (façon Moyen-Âge !). Ce qui signifie très clairement à quel point nous sommes superstitieux encore : ici, c'est la chance, qui est survalorisée, à côté donc de ladite malchance repoussée des « affaires sociales ».

Aussi bien, c'est mettre un principe d'asocialité au cœur des affaires sociétales, au cœur de la citoyenneté, de la république, de la collectivité, du bien commun, de l'engagement et de la réciprocité, que de gérer l'économie comme nous nous y affairons socialement : asocialement ! Et pas étonnant soudain, qu'on repousse les « affaires sociales » comme nous le faisons ; c'est que nous voulons jouer et, jouant, nous voulons avoir de la chance, et « y gagner », superstitieusement ... Néanmoins, j'entends bien qu'au départ, ce principe d'asocialité était censé nous émuler productivement, et j'entends bien qu'il y a très bien réussi, du moins dans cette société-là en particulier.

Car, le saviez-vous ? La France et l'Allemagne prirent des mesures protectionnistes devant l'Angleterre prime-industrialisée (au XIXème siècle) pour ne pas souffrir l'insurmontabilité temporaire des prix anglais. Et nous avons empêché, et voulons continuer d'empêcher, les pays du tiers- ou quart-monde de prendre des mesures protectionnistes, au nom de l'ouverture et de la tolérance ! ... au nom d'un principe d'asocialité qui se présente « socialement ».

Cela s'appelle une aliénation mentale, à interner au plus vite comme on met un virus en quarantaine. Oui : pour la vie, la santé et la prospérité de nos affaires sociales, abandonnons toute superstition.

_____________________________________________________