L’assassinat de Fabienne par un mineur isolé : au nom des droits de l’homme

La triste réalité des nombreux warnings qui ne suffisent pourtant pas à éviter un assassinat sauvage... Qu'il est bien de se soucier des droits de Mohamed Bamba en tant que présumé mineur isolé non expulsable et non condamnable en effet... C'est toujours bien pour tous les défenseurs de cette politique laxiste, tant que Fabienne n'est pas leur grand-mère.

Les meurtres aux couteaux se démultiplient à une vitesse grand V partout sur le territoire, au point que certains, toujours secoués par le meurtre de Thomas, n'ont pas eu vent de l'histoire de Fabienne, 68 ans, retraitée à Lille qui le 18/10 a été sauvagement tuée de 40 coups de couteaux par un mineur non accompagné.

Il avait été interpellé par mes collègues à Lille qui l’avaient reconnu dans la rue.

Mère de 4 enfants, Fabienne était aussi la mamie de 9 petits enfants. Je pense à sa famille plongée dans l’horreur.

Mohamed Bamba est arrivé en France en janvier 2022.

2 mois après il enchaînait les victimes : violences à Valonne (25), violences à Aulnay-sous-Bois (93) jusqu’à étrangler une femme, violences sur personne chargée d’une mission de service public, cambriolage à la gare de Jeumont (59), à chaque fois ce délinquant était remis dehors.

Atteint de troubles psychiatriques et présumé mineur, il n’était ni expulsable, ni condamnable et des victimes ont donc trinqué jusqu’à son suicide en prison.

On ne cesse de nous parler des droits de l’homme explique Mathieu Valet, mais qui parle du droit des victimes ?

Au nom d'une humanité dont la France veut se faire la représentante en accueillant toutes les misères sur son sol, au nom de égalité des chances, au nom des droits de tous les hommes, on accepterait donc que des criminels en puissance circulent librement (puisque c'est leur droit), tant qu'il n'ont pas égorgé quelqu'un.

C'est donc la triste réalité des nombreux warnings qui ne suffisent pourtant pas à éviter un assassinat sauvage... UN DE PLUS !

Qu'il est bien de se soucier des droits de Mohamed Bamba en tant que présumé mineur isolé non expulsable et non condamnable en effet...

C'est toujours bien pour tous les défenseurs de cette politique laxiste, tant que Fabienne n'est pas leur grand-mère.

Martine AUBRY, Maire de Lille depuis tant d'années n'a pas daigné réagir. Sans commentaires !

L'appel de la Famille de Fabienne est émouvant. La belle-soeur de la victime dénonce à juste titre le SILENCE des médias mainstream, et du monde politique... Imaginez donc un instant le mari de Fabienne retrouvant sa femme baignant dans un bain de sang, égorgée, éventrée, poignardée à 40 reprises...

