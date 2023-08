L’assassinat de Volodymyr Zelensky serait inutile...

@gruni

Moi, je n’ai jamais joué. Et je ne vois pas ce qui vous qualifie pour me distribuer des brevets de républicain. Désolé.

Je n’ai jamais plongé dans le jeu qui consiste à être un inconditionnel d’un camp et encore moins d’une personne. C’est un procédé assez vil et abêtissant qui vous pose en superman du droit et de la morale en nous faisant du chantage. À propos de l’Ukraine, nous avons droit de la part de nos médias chaque jour à une piqûre de rappel ce qui est une manière inélégante et insidieuse de nous dire que nous sommes des imbéciles sans conscience sommés de marcher au pas (de qui et quoi au juste ?) .Chaque jour, cela commence à faire beaucoup. Vous empruntez vous-même à l’occasion ce type de détours sous couvert de l’ironie bien sûr. C’est dérisoire au bout d’un moment.

Concernant Navalny, vous faites semblant de vous indigner du traitement pendant une guerre d’un opposant qui n’est pas sans reproche même si vous et moi ne connaissons pas le fond et le détail des affaires reprochées à ce monsieur. Il y a tout autant à s’indigner si on veut poursuivre la comédie du côté de l’Ukraine ou dans quelques pays où la classe dirigeante au pouvoir soutient l’Ukraine. Là non plus, je ne joue pas. Je ne joue pas avec la propagande de guerre en général.