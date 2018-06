L’astronomie et les guerres de religion

Tout le monde sait que le système Solaire est cet endroit de l’Univers où nous habitons. Il prend son nom du gros lampadaire qui se trouve sur la place principale, au centre, et qu’on appelle le Soleil.

Un peu d’étymologie permet d'approfondir le sujet.

Le mot système vient du grec systema, qui signifie ce qui tient ensemble.

Quant à l’adjectif solaire, il dérive du latin solis, soleil. Il désigne le Dieu qui, croyait-on, nous gratifie de sa lumière et de sa chaleur quand elle est de bonne humeur.

Système solaire signifie donc ce qui tient avec le Dieu soleil.

Avec ça, on impressionnera son voisin de table qui, s’il connaît le terme, n’en saura probablement pas plus, un peu comme le mot moteur pour la plupart des automobilistes.

Mais on comprend déjà mieux cette expression : le soleil brille pour tout le monde. Elle indique que le Dieu Soleil accorde ses bienfaits à tous. Ce qui ne veut pas dire de "façon identique". On sait bien que certains ont plus de chaleur et de lumière que d’autres, certains en ont trop et d’autres pas assez. Pour tout le monde signifie de façon globale, pour tous sans faire dans les détails.

C’est cette imprécision qui est la source de beaucoup de discussions, de débats houleux, et de conflits sanglants.

Pour certains, le Dieu Soleil arrose copieusement notre planète mais laisse l’Homme faire au mieux pour terminer le boulot. Il pense que l’homme est libre, intelligent, responsable... et il a confiance en lui pour savoir ce qu’il faut faire. Évidemment, sur ce point, les avis sont très divergents.

Pour d’autres, le Dieu Soleil ne peut pas être injuste. Il donne aux plus méritants. Il récompense les bons et punit les méchants. Là encore, on compte un très grand nombre de variantes contradictoires, selon ce qu’il faut faire et ne pas faire pour être bichonné par la divinité.

Et je ne parle pas des questions annexes, comme par exemple, la raison pour laquelle le Dieu Soleil accorde-t-il à Mars, à Vénus, à Jupiter et aux autres gros cailloux, pourtant inoccupés, de son système, des bienfaits analogues à ceux qu’il nous témoigne ? Et pourquoi ce feu incessant et inutile dans toutes les directions y compris les plus désertes, alors qu’un simple projecteur aurait pu faire l’affaire ?

Comme on voit le système solaire est un sujet délicat.

Il faut donc étudier de très près l’astronomie pour savoir quoi dire à la jeunesse si on veut lui donner une chance d’éviter de nouvelles guerres de religion.