L’athéisme provoque des incendies meurtriers ou quand la bêtise humaine montre qu’elle n’a pas des limites

Je suivais les actualités sur les incendies meurtriers de ces derniers jours dans la région d’Athènes, qui ont coûté la vie à 76 personnes, ont fait de nombreux blessés et des dégâts matériels importants.

L’incrédulité et la stupéfaction ont été les sentiments que j’ai ressentis à la lecture d’une lettre d’un prélat de l’Eglise orthodoxe grecque.

En effet, dans une lettre ouverte au Premier ministre grec, Alexis Tsipras, le métropolite Ambroise de Kalavryta, accuse le Premier ministre grec et son entourage d’être la cause des incendies à cause de leur athéisme.

Ambroise se demande : « Qui est le responsable de l’éloignement du Grec du chemin de Dieu ? Qui d’autre ? Le Premier ministre athée Alexis Tsipras et ses collaborateurs. Voici certaines de leurs méfaits : Abolition du serment religieux des ministres, interdiction des icônes du Christ et de nos Saints des écoles, des bureaux de l’administration, etc. Légalisation du mariage homosexuel au moyen du PACS. Autorisation des défilés des homosexuels (gay pride), abolition de la prière matinale dans les écoles, plus d’enseignement religieux dans les écoles, mépris du mystère du mariage chrétien car il vit avec Betty (Peristera) sans être marié avec elle, mépris du mystère du baptême, puisqu’il n’a pas baptisé leurs enfants… »

La lettre du métropolite comporte encore d’autres accusations du même acabit.

L’intégrisme religieux, de quelque origine qu’il soit conduit à des postures aussi radicales et inhumaines que celle du prélat orthodoxe grec.

La grande interrogation qui, néanmoins, me vient à l’esprit à la lecture d’énormités aussi délirantes est de savoir comment les valeurs humanistes, la tolérance et l’acceptation des autres peuvent-ils s’imposer dans nos sociétés.

Les meurtriers aveugles du Daech au nom d’une autre religion (également prosélyte), la marginalisation de tous ceux qui sont différents et le combat acharné de tous les intégrismes religieux contre la laïcité relèvent du même principe que les propos scandaleux du métropolite grec orthodoxe : l’intolérance et le maintien des hommes dans l’ignorance, loin des principes des Lumières.