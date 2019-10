L’attitude positive est-elle synonyme de Culcul la praline ?

Voir en ce monde, aussi, ce qu'il a de plus beau ; admirer le génie humain de ce qu'il a de plus ambitieux ; croire que les autres peuvent tous apporter quelque chose de constructif à la communauté, est-ce que cela fait de moi un gauchiste, un hurluberlu, voire une sorte de hippie des temps modernes ? Pire encore, un utopiste ?

Le positif n'est pas synonyme de niaiserie, qu'on se le dise !

Après avoir navigué toute ma vie dans les eaux tortueuses de la vie dans ce qu'elle avait de plus sombre et de plus incompréhensible, j'ai décidé d'en sortir et de porter mon regard sur ce qu'elle avait de plus beau et de plus magique. Après plusieurs années à étudier le monde et ses coulisses remplis de mystères occultes, de corruptions, de mensonges ; après m'être littéralement plombé le moral en constatant la toute-puissance et la démoralisation totale du monde bancaire ; je me suis rendu compte d'une chose, mais essentielle, la dépression est finalement la maladie la plus répandue dans le monde et a déjà presque contaminé l'humanité tout entière.

Sournoise, elle s’immisce lentement dans les esprits, sème le trouble, et petit à petit, elle détruit l'essentiel pour tout être en quête d'accomplissement : l'espoir. Mais, tout ceci a une origine, ayant moi-même entretenu et répandu cette ambiance nauséabonde, par le biais d'articles et autres vidéos, ou tout simplement en discourant auprès de mes semblables sur internet et dans ce monde d'atomes, j'ai finalement compris que faire circuler sans cesse ce que le monde a de plus abject, a des répercussions considérables sur le moral des gens, et la traduction de cet intérieur fané, c'est le monde qui nous entoure.

J'ai déjà crié, hurlé, chuchoté, nombre de fois par le passé, que nous avions le gouvernement, et en prolongement, le monde que nous méritions, car nous avons une part de responsabilité importante dans la déliquescence mondialisée telle que nous la vivons. Le manque d'implication politique nous laisse totalement en dehors des décisions politiques, qu'elles soient locales ou d'importance nationale. Notre attitude consumériste, ou encore tout simplement notre passivité latente, ont conduit les élites à devenir si puissantes, qu'elles peuvent presque sans vergogne, cribler les oppositions manifestantes à coup d'armes anti-émeutes.

Mais, si nous en sommes là, c'est aussi, et il faut le dire, parce que nous avons été programmés (éduqués), pour rester au bas de l'échelle, ignorants de ce qui se passe au plus haut niveau de l’État, incapable d'entreprendre quoi que ce soit. C'est l'esclave qui reproche à l'esclave de ne pas être esclave ! Nous sommes tellement bien conditionnés que le fait de ne pas vouloir de travail salarié vous fait passer pour un fou, si vous n'avez pas vous-mêmes d'employés. Nous sommes tellement bien formatés que si vous refusez de voter, il y aura un autre esclave qui viendra vous dire que vous n'avez plus votre mot à dire. Nous sommes tellement abreuvés de mauvaises nouvelles, que tout finit par nous paraître banal, même quand il s'agit des crimes les plus horribles.

Nous avons beau nous déclarer éveillés, alertés, peu importe, je me rends compte que cela ne suffit pourtant pas à sortir complètement de nos illusions. En effet, nous avons malgré tout tendance à reproduire les mêmes erreurs, à tel point que même lorsque nous nous rebellons, nous légitimons le pouvoir en place. En effet, que faisons-nous d'autres en manifestant, que de « quémander » un meilleur avenir au pouvoir en place ? Lorsque nous demandons le RIC, nous demandons aux politiques de nous demander nos avis, mais ce faisant, nous confortons leur pouvoir. Quand nous demandons une baisse du prix du gazole, ou un référendum sur ADP, nous admettons tacitement qu' « ils » conservent le pouvoir. En démocratie nous dirons : ne vendez pas ADP, et on décide de ci ou de ça, et point barre ! Mais nous sommes loin de cela, néanmoins, prenons conscience d'une chose, la plupart des gens vont voter sans avoir pris le temps de lire quoi que ce soit, ou d'essayer d'en apprendre plus sur le candidat pour lequel ils ont l'intention de voter. Souvent, ils votent parce qu' « il » est jeune, parce qu' « il » est nouveau, ou pire : par défaut. Alors avant d'en arriver à ce que ces mêmes gens prennent le temps de réfléchir à la législation pour rédiger les lois par eux-mêmes, il va y avoir un sacré travail de rééducation !

Ceci dit, qu'est-ce que le positivisme vient faire là-dedans ? Eh bien, pour faire simple, disons que si le cœur du problème est l'ambiance morose qui se transmet de génération en génération, alors la première chose à faire, est de revenir à une vision de la vie, beaucoup plus heureuse. Et non, cela n'a rien ni de simpliste, ni de stupide, c'est même, je dirais, de la logique pure. À force de se ressasser les mauvaises nouvelles et de se persuader les uns les autres que tout va forcément très mal finir, nous cultivons l'habitude de voir les choses négativement, et cela se ressent autour de nous. Et plus nous sommes dans cette attitude, et plus l'ambiance devient délétère, nauséabonde. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, simplement, dans un mauvais état d'esprit général, tout ne peut qu'aller de travers. Notre attitude reflète notre vision du monde, nous nous chamaillons sans cesse alors que nous devrions faire corps.

Néanmoins, cette dépression collégiale entraîne un phénomène que je prends de plein fouet, être trop positif finit par « surprendre » un certain entourage, jusqu'à semer le doute sur vos raisons profondes. Comme une sorte de marginal. Comme si positiver était la conséquence d'une vision du monde naïve, où tout le monde pourrait vivre en harmonie. Un doux rêve, un beau rêve, mais je ne suis pas encore tombé dans un idéal utopiste digne de mes plus grandes idées de jeunesses. Je prône une sortie de l'Union européenne, le respect des peuples et des cultures, surtout si nous sommes radicalement différents. Je suis monarchiste, et j'entends que soient rétablis d'urgence un certain nombre de principes moraux, et que soit remis en valeur le travail, le vrai, pas celui qui consiste à donner sa vie pour 7,80 de l'heure avant impôt, le travail qui permet à l'homme de s'accomplir. Je ne prône pas un monde de pâquerettes dans les cheveux et dans lequel nous passerions notre temps à contempler les étoiles en fumant ce que mère nature à de plus hallucinogène.

Le positivisme n'a rien d'une idéologie, et encore moins politique. Le positivisme peut s’accommoder de chaque vision du monde. Selon la doxa, je serais même plutôt de droite (même si je me considère moi-même comme un vrai centriste). Le positivisme, c'est simplement un état d'esprit, ne pas considérer que tout va mal, mais entrevoir que tout va aller mieux. Le positivisme, c'est au contraire face à une tâche ardue, de se dire qu'elle n'est pas hors de portée, que l'on peut y arriver, que l'on va y arriver. Le positivisme c'est voir les épreuves de la vie comme une chance pour progresser et être plus fort. Le positivisme ce n'est pas voir des champs de coquelicots partout, mais c'est se persuader que l'on va les faire fleurir. Il n'y a rien de niais à se mettre dans un état d'esprit où nous n'acceptons plus l'échec comme le symbole de notre médiocrité, mais comme une étape vers notre future réussite.

Nous avons déjà perdu trop de temps à nous plaindre, à ne rien faire, ou pire à demander à des gouvernants de faire pour nous. Sortons ensemble de la dépression collective, levons-nous le matin avec le sourire et l'insaisissable envie de tout changer pour nous et pour tout le monde. Croyons en nous.

Mettons en avant un peu de positif.

Les jardins ouvriers de l'abbé Jules Lemire, auraient de quoi être fier de certaines initiatives actuelles. Les incroyables comestibles, lancés en Angleterre, cette initiative de jardins partagés et en train de conquérir le monde :

« Les Incroyables Comestibles se présentent comme le mouvement de la co-création joyeuse de l’abondance partagée. Il s’adresse aux « gens ordinaires », simples citoyens du monde, désireux de faire leur part dans la construction d’un nouveau monde, un monde qui prend soin de l’humain, qui prend soin de la planète, et qui veille à la juste et équitable répartition des ressources. Il s’adresse à celles et ceux qui veulent être eux-mêmes/elles-mêmes le changement qu’ils/elles souhaitent voir dans le monde. »

http://lesincroyablescomestibles.fr/qui-sommes-nous/

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-45-jardins-ouvriers.html

Le site, « les bonnes nouvelles du jour » qui va dans le bon sens, avec bon sens !

« Ce blog fait circuler des bonnes nouvelles...

Pourquoi ?

Parce qu'avec la multiplication des sources d'information, d'internet aux chaînes d'info continue, nous sommes à longueur de journée, inondés de mauvaises nouvelles. Résultat de ces mauvaises nouvelles : le lecteur ou l'auditeur peut déprimer en croyant que tout va mal... »

https://www.bonnesnouvellesdujour.fr/Ce-blog-fait-circuler-de-bonnes-nouvelles—suite_a6.html

Dans le même genre, le site lesgoodnews :

https://www.lesgoodnews.fr/

Ce site est une mine d'or de bonnes idées, actions, comme notamment cette initiative de l'association « l'habitat des possibles », qui se résume ainsi :

« Chaque habitat des possibles combine plusieurs espaces de deux principaux types. Un espace privatif permet au résident de conserver ses meubles, son propre espace de vie, sa décoration et une salle de bains. Ainsi, la personne âgée peut conserver ses habitudes. Des espaces communs comme la cuisine, le salon ou le jardin permettent de mettre en œuvre le vivre ensemble et l’entraide entre résidents. Chaque habitat des possibles est prévu pour y accueillir entre cinq et dix personnes. Cela a pour effet de maintenir un lieu de vie à taille humaine. Il se veut, intrinsèquement, adapté aux personnes âgées en répondant jusqu’à un certain niveau d’autonomie. »

https://www.lesgoodnews.fr/2019/08/19/habitats-des-possibles-domicile-partage-intergenerationnel/

Cet autre projet « villages vivants » met au point une stratégie solidaire pour redynamiser les centres de petites bourgades, alors si vous avez vous-mêmes un projet en tête, que vous êtes prêt à faire le pari de faire revivre les campagnes, et que vous êtes à la recherche d'un local, renseignement ici :

https://www.lesgoodnews.fr/2019/05/10/villages-vivants-foncierement-au-coeur-des-petites-villes-et-villages/

En matière de coopération, d'autres initiatives se développent, comme les supermarchés solidaires :

https://www.lesgoodnews.fr/2018/11/24/la-cagette-la-cooperation-a-super-marche/

La plateforme « Kohero » est un réseau social d'initiatives locales :

« Les co-fondateurs de Kohero, Pauline Billet et Philippe Méli, ont fait ce constat du manque d’implication des citoyens et d’un besoin de plus de démocratie locale. Ils souhaitent recréer du lien social entre acteurs d’un même territoire avec pour objectif principal la transition écologique ? et sociale. Ainsi, la création de la plateforme web Kohero leur est apparue comme une solution pour provoquer une émulation citoyenne. L’équipe basée dans la région lyonnaise vise un large public pour mettre en lien tous ceux qui veulent changer les choses. »

https://www.lesgoodnews.fr/2018/09/16/kohero-un-reseau-social-dinitiatives-locales/

Le monde aussi bouge, en Inde et ailleurs, des femmes sont formées et installent des panneaux solaires dans les villages :

https://www.lesgoodnews.fr/2012/03/29/gn-des-femmes-intouchables-aux-idees-lumineuses/

Open Food Facts, un projet et une application pour s'informer sur les qualités d'un aliment avant d'acheter :

« le projet collaboratif Open Food Facts vise à harmoniser l’information nutritionnelle des produits alimentaires en la mettant à disposition du grand public, librement et gratuitement. »

https://www.lesgoodnews.fr/2016/12/17/open-food-facts-la-base-alimentaire/

Retrouvez-en beaucoup d'autres sur : « lesgoodnews.fr »

Une autre bonne nouvelle, la plus grande centrale solaire flottante d'Europe a été installée dans le Vaucluse :

« Le producteur d’énergie renouvelable Akuo fournit près de 4500 foyers, grâce à cette nouvelle centrale de 47.000 panneaux solaires construite sur un lac artificiel »

https://www.20minutes.fr/planete/2631551-20191019-vaucluse-plus-grande-centrale-solaire-flottante-europe-pose-ancre-piolenc

Une bonne innovation, cette roue de vélo électrique qui vous permet de transformer n'importe quel vélo, en vélo électrique en trente secondes ! Elle vaut ses 700 euros sachant qu'un vélo électrique coûte environ 1000 euros pour les premiers prix, et gageons qu'avec le temps, les technologies vont s'améliorer, les premières occasions arriveront sur le marché et il sera possible d'en trouver pour moins chère :

Et pour se remotiver, un petit reportage sur Marion Alexandre, à seulement 22 ans, elle est éleveuse en Saône-et-Loire, et elle gère sa ferme toute seule !

Le monde va bien aussi, c'est une simple question de regard.

