L'Autorité morale occidentale est morte et enterrée en Palestine

Écrit par Indrajit Samarajiva et publié sur le site indi.ca

En réalité, l’autorité morale occidentale n’a jamais existé. Il n’y a eu que de l’autoritarisme immoral pendant tout ce temps. Ils nous ont dit qu’ils nous civilisaient alors qu’ils nous traitaient comme des animaux, et qu’ils traitaient nos parents de manière encore pire. Pendant des siècles, les pays les plus violents, les plus génocidaires, les plus racistes et les plus corrompus de la planète ont cru bon de donner des leçons de morale à tout le monde, en s’appuyant sur l’occupation, les armes et la famine. Aujourd’hui, ces mêmes pays jugent encore bon de nous faire la leçon, à grand renfort de coups d’État, de bombes et de sanctions (mêmes choses, nouveaux mots).

Cet empire blanc immuable a-t-il jamais changé ses habitudes ? A-t-il jamais cessé de piller les gens et la planète ? Lol non. Ils ont juste changé le marketing du colonialisme et ont recommencé, bien après sa date de péremption. « Civilisation » est devenu « développement », « domination » est devenu « dette », « chrétienté » est devenu « démocratie », et « Rule Britannia » est devenu « l’ordre fondé sur des règles ». Les mêmes crapules coloniales ont continué à faire ce qu’elles avaient toujours fait, c’est-à-dire coloniser. Comme le dit ma thèse historique, même merde, jour différent.

J’appelle cela de l’autoritarisme parce que cette morale perverse a toujours été imposée par la violence. La logique a toujours été « ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à moi, et n’as-tu pas de la chance d’être écrasé sous une si belle botte ? ». Ce comportement est, en fait, immoral et ne pourrait persister sans une propagande rampante, diffusée de manière continue, expliquant à quel point les bottes sont belles et à quel point la vermine qui se trouve en dessous est infâme. Et c’est ainsi que les choses se poursuivent encore aujourd’hui. Le monde occidental et ceux qui le subissent sont totalement inondés de propagande (privatisée) sur leur grandeur et leur moralité, et sur le fait que le monde serait si dangereux et instable sans eux. Ce sont eux qui frappent ! S’ils allaient simplement se faire foutre, le monde se porterait beaucoup mieux. Ils supposent qu’ils ont une certaine autorité morale, mais ce n’est qu’un coup de fouet de plus donné à un esclave.

Pour être honnête, j’ai cru à l’autorité morale occidentale bien après qu’elle ait disparu (en fait, elle n’a jamais existé du tout). J’ai grandi au cœur de l’Amérique et je me souviens de m’être ému devant le mémorial Thomas Jefferson et d’avoir découpé des images de bombardiers lors de la première guerre d’Irak, comme s’il s’agissait d’un jeu. Pour ma défense, j’étais un adolescent. J’ai aussi mis le feu à des trucs et j’ai volé à l’étalage pour m’amuser. Il faut bien grandir un jour.

Pour beaucoup de gens, cette maturité est arrivée après le 11 septembre, lorsque l’Amérique a répondu au soutien mondial par une punition collective du monde musulman. Il était évidemment trop tard pour ne pas bombarder l’Afghanistan, mais ils s’en sont voulu plus tard. Pour un nombre encore plus important de personnes, la deuxième guerre d’Irak a été l’occasion pour acquérir une certaine maturité, et la destruction totalement aléatoire d’un pays a donné lieu à d’immenses protestations. Malheureusement, ce que les gens pensent n’a aucune importance pour l’autoritarisme moral. Malheureusement, les incendiaires et les voleurs à l’étalage d’hier qui n’ont jamais grandi sont en charge de la politique étrangère impériale et ils n’ont échoué qu’à en faire plus. Les mêmes médias et la même caste politique qui ont incité à toutes ces guerres (et plus encore) sont toujours là, et ils sont encore plus ouvertement génocidaires aujourd’hui.

Aujourd’hui, la dernière ligne du parti, après avoir détruit et oublié l’Ukraine dans leurs « bonnes intentions », est que toute partie de l’Empire qui est attaquée peut répondre par une violence génocidaire, en suspendant toutes les règles de la guerre et de la décence humaine. C’est ce qu’on appelle « l’ordre fondé sur des règles », qui ne connaît pas de règles si l’on ose s’y opposer. Cet ordre n’est en fait, comme l’a dit Orwell, qu’une botte piétinant un visage humain depuis toujours, des Amérindiens aux Indiens actuels en passant par les Palestiniens d’aujourd’hui. L’aspect brillant de la botte est que tout cela est en quelque sorte moral, qu’il s’agit de défendre des bébés ou d’arrêter le terrorisme ou quelque chose comme ça. Aujourd’hui, ils ne s’embarrassent même plus d’excuses cohérentes, ils se contentent de piétiner.

En ce moment même, en réaction au Hamas qui a osé sortir de la bande de Gaza et frapper quelques cibles militaires israéliennes (avec des dégâts civils), Israël a décidé de bombarder sans distinction tous les civils de la bande de Gaza, un camp de concentration dont ils ont scellé ou bombardé les issues. On pourrait penser que la famine, la privation d’eau et le bombardement d’un camp de concentration constitueraient le dernier signal d’alarme, mais non, l’autoritarisme moral a la vie dure. Malgré le la disparition des capacités de production et de fabrication de l’Occident, le consentement peut encore être fabriqué.

À cette fin, la presse et les hommes politiques occidentaux sont unis pour soutenir le gouvernement israélien ouvertement génocidaire dans la perpétration d’un génocide. Ils utilisent le même slogan de propagande « les bons contre les terroristes », mais dans ce cas, il y a quelque chose qui cloche manifestement. Les bons lâchent des bombes au phosphore sur des maisons alors que les « terroristes » sont beaucoup plus mesurés. Les Israéliens et les médias occidentaux ont essayé d’inventer des histoires de meurtres de bébés et de viols (l’excuse classique pour assassiner des « sauvages »), mais il s’est avéré que ce n’était que des mensonges, et les gens peuvent simplement voir la véritable destruction causée par les armes occidentales. La propagande commence à s’essouffler, du moins dans le Sud.

Ce que nous pouvons voir, c’est l’hypocrisie pure et simple de la morale occidentale. L’Empire est nu, et il se dévoile à nous, sans même s’en rendre compte. Une population de plus de 2 millions d’habitants, dont la moitié sont des enfants, est détenue dans un camp de concentration (les issues sont fermées ou bombardées) et privée de nourriture et d’eau. Plus de bombes ont été larguées sur une petite ville que sur l’Afghanistan en un an. Des bombes au phosphore blanc ont été larguées sur eux, brûlant la chair jusqu’à l’os partout où les victimes sont touchées. Les écoles, les hôpitaux, les camps de réfugiés et les réserves de nourriture ont été bombardés. On a dit aux gens de fuir par des routes « sûres », puis ces routes ont été bombardées. Les médecins et les ambulances ont été bombardés. Les premiers intervenants sont bombardés, ce qui entraîne la mort atroce de personnes sauvables dans les décombres. Des familles entières sont anéanties. Il s’agit d’un génocide classique, à moins que vous ne regardiez les médias occidentaux.

Regardez, par exemple, cet entretien d’une franchise catastrophique avec l’ambassadrice d’Israël au Royaume-Uni. Gathara a décrit l’échange en ces termes : « Écoutez cette justification du génocide. Elle se résume à « vous l’avez fait, alors nous avons le droit de le faire ». Et regardez comment elle s’empare des mots magiques – bébés, nazis, ISIS – pour contourner le problème et justifier le meurtre de masse ». Pour juger par vous-même, l’ambassadrice a déclaré :

« Et je reviens à la coalition mondiale qui combat ISIS. À Mossoul, 100 000 civils ont été tués [pas tout à fait]. Je ne veux pas revenir sur votre histoire en ciblant des villes allemandes. Dresde en était le symbole, car vous saviez que c’était le seul moyen de battre les nazis et de les faire capituler. Telle est la réalité : Israël est confronté à une organisation terroriste cruelle, cruelle et barbare. Il s’agit d’Al-Qaïda. C’est ISIS. C’est similaire à la coalition occidentale de ces dernières années, le monde est meilleur sans ISIS. Le monde serait bien meilleur sans le Hamas ».

Cela semble cruel et dément, mais l’ambassadrice a raison. La méthode occidentale – y compris pendant la Seconde Guerre mondiale – consistait à bombarder les populations civiles. Contrairement à l’URSS, qui a détruit directement l’armée allemande, les alliés occidentaux se sont largement appuyés sur le bombardement des populations civiles, allant jusqu’à larguer des bombes atomiques sur deux villes du Japon. C’est sur cela qu’est basé l’enrichissement des alliés occidentaux, que ne comprennent-ils pas ? Et, bien sûr, ils comprennent. L’Occident étend ce droit colonial à Israël, ce qui inclut le droit de traiter ses victimes de sauvages (et peut-être de leur accorder une reconnaissance territoriale quelque 200 ans plus tard).

L’Occident ayant donné carte blanche, le langage d’Israël est aujourd’hui ouvertement génocidaire. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré : « Gaza ne redeviendra pas ce qu’elle était avant. Nous allons tout éliminer… J’ai ordonné un siège complet de Gaza. Pas d’électricité, pas de nourriture, pas de carburant, pas d’eau. Tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence ». Le président israélien Isaac Herzog a déclaré : « C’est toute une nation qui est responsable. Il n’y a pas de civils à Gaza ». Et ce sont là des appels polis au génocide. Le niveau de langage génocidaire d’Israël est hors norme, et c’est ce que les gouvernements occidentaux et leurs organes de propagande soutiennent.

Ainsi, les médias publics britanniques (la BBC) posent des questions importantes telles que « Le Hamas construit-il des tunnels sous les hôpitaux et les écoles ? » Quel beau prétexte pour bombarder les hôpitaux et les écoles ! Les médias occidentaux ont l’habitude de dire que des Israéliens ont été « tués » alors que des Palestiniens sont « morts », et même lorsque leurs propres journalistes sont assassinés, ils disent que c’est à cause de « roquettes tirées depuis la direction d’Israël ». Ils torturent la langue autant que les corps mutilés sous leurs bombes. Les médias occidentaux fournissent une couverture aérienne par le biais de la propagande, tout autant que leurs avions de guerre qui larguent des munitions. Ils inventent des génocides autant que Radio Rwanda.

En Amérique, le président américain s’est exprimé à la télévision et a répété des mensonges purs et simples sur des bébés décapités, des viols et la diffamation du sang pour justifier un pogrom en cours qui a maintenant coûté la vie à un enfant palestinien en Amérique même. Les gouvernements occidentaux interdisent ou dénigrent les manifestations en les qualifiant de « soutien au Hamas », comme si c’était A) ce que les gens font et B) pire que de soutenir le gouvernement activement génocidaire d’Israël.

Ils essaient de faire passer un génocide pour un acte moral parce qu’il s’agit de terrorisme, mais on nous a déjà dit cela une douzaine de fois avant une douzaine d’autres outrages de la part du noyau occidental. Après plus d’un million de morts et des dizaines de millions de personnes déplacées dans les guerres de terreur de l’Amérique, les gens savent qui est la véritable terreur. Après la destruction « bien intentionnée » de la Libye, de la Syrie et du Yémen, l’Empire blanc n’a plus de foi ni de crédit. Après leur double discours sur la méchanceté de la Russie en Ukraine (qui a tué au total moins d’enfants qu’Israël en une journée), plus personne ne prend ces hobgobelins au sérieux. Ce misérable empire blanc a toujours menti pendant que les gens mouraient. Ils ont toujours tué et volé des terres lentement, et en Palestine, ils le font soudainement d’un seul coup. Israël appelle au nettoyage ethnique d’un million de personnes en se déplaçant vers le sud (tout en bombardant les « routes sûres ») et l’Occident appelle cela de l’humanitarisme. Il n’y a pas de morale ici, et même leur autoritarisme moral perd son emprise. Les gens peuvent voir le génocide devant leurs yeux, et il n’y a pas assez de laine pour couvrir tout le sang.

Le dernier vestige de l’autorité morale occidentale est enterré en Palestine, avec les corps de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants palestiniens qui méritaient tellement mieux. Ce ne sont là que les plus récents martyrs du colonialisme, et cela se passe sous nos yeux. Combien d’âmes devront encore mourir avant que nous n’apprenions à cesser de croire ce que disent les colonisateurs et que nous regardions simplement ce qu’ils font ? Regardez simplement la Palestine, en ce moment même. Imaginez la soif de vos propres enfants, imaginez les bombes qui tombent jour et nuit, et imaginez que vous êtes confinés dans cet endroit par une armée hostile, tandis qu’un porte-avions américain bloque tout secours par la mer. La partie génocidaire est-elle si difficile à voir ? Ne s’agit-il pas des mêmes personnes qui font la même chose depuis quatre cents ans d’histoire sanglante ? Pourquoi croire encore ces crapules coloniales ? Ils ne se sont jamais réformés. Ils ont juste rechargé et maintenant ils déchargent sur nos visages.

Le fait est que l’autorité morale occidentale n’a jamais existé, c’est l’autoritarisme immoral qui a toujours existé. Nous pouvons maintenant le voir clairement. Ainsi, le dernier vestige de l’autorité morale occidentale est enterré en Palestine, dans une tombe médiatisée par les mass-medias.

Écrit par Indrajit Samarajiva