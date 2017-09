L’avenir de la civilisation classique

Ces derniers jours, une phrase un peu niaise me trottait en tête : « la France est une idée ». Ne pouvant, ni formuler la citation complète, ni en identifier l’auteur, je l’ai tout naturellement soumise au moteur de recherche le plus orwellien de l’Internet. Et quelle déception !

La première référence que m’a proposé le Big Brother californien était un article de L’Express rapportant, non seulement que la dite phrase n’était due à nul autre que François Hollande, mais qu’en plus, celui-ci n’avait fait que la reprendre de son prédécesseur Nicolas Sarkozy !

En fait d’idée, j’en avais moi-même une derrière la tête. Porté par une lassitude devenue presque confortable, je m’étais pris à méditer sur le destin de l’humanité enferrée dans le post-modernisme, le néo-libéralisme, et autre multi-culturalisme. Autant de préfixes signalant que le présent ne se définit plus qu’en creux, par rapport à ce qui a été, n’est plus, et ne doit plus être.

Je ne peux m’empêcher de penser que nombreux sont ceux qui, sans nécessairement parvenir à l’énoncer distinctement, perçoivent la fatigue civilisationnelle dont témoigne l’état actuel de notre société et de celles de nos voisins géographiques ou culturels.

(Photographie : David Gaya, Wikimedia Commons)

Qu’est donc devenue l’Italie de la Renaissance ? Qu’est devenue l’Angleterre de la déclaration des droits de 1689 ? Qu’est devenue la France de la déclaration universelle de 1789 ? De simples provinces de l’empire marchand et financier mondial. De banales zones administratives de la méga-machine thermo-industrielle planétaire.

Dans ces districts du village global, l’idéologie « managériale » qui organise le contrôle des masses par le divertissement et la consommation est, par définition, dans la pleine incapacité de soutenir toute forme authentique de créativité culturelle, laquelle ne peut s’épanouir que dans les marges des sociétés technocratiquement dirigées.

Un malheur n’arrivant jamais seul, cette idéologie est tout autant dans l’incapacité de penser la part tragique de l’Histoire, qu’elle prenne la forme de canots surchargés chavirant au large de la Méditéranée, ou de massacres aveugles perpétrés par des assassins de droit divin, ivres de leur propre ressentiment.

De ce fait, nulle surprise à ce que la seule dynamique significative des sociétés occidentales soit celle de la demande sécuritaire, et du repli dans la familiarité de l’entre-soi. Le génie ne s’épanouit pas dans un environnement anxiogène où les classes supérieures instruisent constamment le procès du peuple.

La vérité vous libérera

Devisant sur ce génie perdu, et devrais-je ajouter, trop souvent dans une visée polémique, il est courant d’en référer à l’héritage judéo-chrétien de la culture européenne. Personnellement, je n’ai jamais vraiment compris pourquoi la part de judéité de ce qui, jadis, fût la chrétienté est tant à souligner.

En effet, bien que peu versé en religion, il me semble que la révélation christique est censée compléter, si ce n’est transcender, la révélation mosaïque. Faut-il lire dans cette simple expression la reconnaissance implicite du caractère foncièrement intangible de ce qui fît la grandeur de la civilisation européenne classique ?

Après tout, il n’est que trop vrai que le peuple juif a été ce peuple errant, marqué par la tragédie, mais survivant envers et contre tout, même après que les empires les plus puissants aient disparu dans l’oubli. Pour qu’il en fût ainsi, ce qui définissait la judéité devait alors être bien plus une spiritualité qu’une territorialité.

Et, de même qu’au réveil, la distinction entre rêve et réalité demeure parfois confuse pendant quelques secondes, j’ai pensé un moment que la civilisation classique était peut-être avant tout une idée, le point de maturation d’un processus pluriséculaire d’engendrement culturel, porté par l’aspiration à la liberté et la recherche de la vérité.

L’empire Romain déclinant a fini par disparaître en se dissolvant dans l’ère médiévale naissante. Si demain, tel est aussi le sort de la civilisation classique, peut-être survivra-telle encore comme un idéal dans le cœur et l’esprit des hommes trop épris de liberté pour consentir à s’agenouiller devant l’arbitraire d’autorités prétendument supérieures qui ne procéderaient d’aucune vérité ?