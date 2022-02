L’Avenir en Commun du nucléaire : 2030 ou 2050 ?

Je m’attendais à une analyse de fond sur le problème de l’énergie. Je me disais « A ne surtout pas manquer ».

En fait non, l’extrême-droite vient de gagner des galons en qualification nucléaire en expliquant que la réflexion et les propositions du mouvement LFI (notamment à partir de des travaux de l’association Négawatt 2022 et des scénarios -Futurs énergétiques 2050- analysés par RTE, gestionnaire du transport électrique) tiennent compte de l’évolution des connaissances et des analyses ainsi que des circonstances qui contiennent toujours une part d’imprévisibilité. C’est plutôt rassurant pour LFI et mince comme contribution pour l’E-D quand on cherche à faire croire qu’on est là pour diriger le pays pour du vrai.

LFI travaille sur le sujet entre autres depuis plus de 10 ans en élaborant un programme et donc a fait évolué et a affiné ses propositions.

Et l’extrême-droite pendant ce temps-là, qu’a-t-elle fait ? Qui vient de se réveiller grâce à un tournoi entre un super champion sorti des plateaux télés et une rentière de la politique qui nous promet un beau printemps.

Si, ne soyons pas injuste. Elle a joué son rôle, le rôle de marchepied électoral à ceux qui fidèles aux injonctions de l’UE ont démantelé la cohérence et la solidité d’EDF ces dix dernières années. Beau bilan.

Pas trop d’ingratitude non plus. Soyons lui en gré de montrer une fois de plus qui est le véritable adversaire de la droite pour laquelle elle cherche des idiots-utiles à abuser au 1er tour, là où tout se joue.

→ Pour se faire une idée à tête reposée : TRIBUNE. Jean-Luc Mélenchon : « Eviter le black-out nucléaire » le 27 octobre 2021

https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-jean-luc-melenchon-eviter-le-black-out-nucleaire-4073754