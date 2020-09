L’avenir historique des Québécois menacé

À la fin du mois d’août dernier, la Maison Myre, dont la construction date de 1889, dans la petite ville de Mercier sur la Rive-Sud de Montréal, a été démolie par un prometteur immobilier dans l’unique but de construire à la place de grands condos au goût du jour qui crée un énorme contraste dans le quartier historique de la ville. Les citoyens de Mercier se sont dit très attristés et surtout très surpris de ce projet de démolition. Ceux-ci la croyaient protégée contre ce genre de choses, avec tous ces panneaux historiques au-devant de la maison qui la rendait comme un élément clé dans l’histoire de Mercier, mais il s’avérait que non. Cette jolie maison, aux allures anciennes, faisait partie d’un circuit historique composé d’une vingtaine de maisons comme celle-ci. Dans une déclaration écrite, le ministère de la culture mentionne clairement que la ville de Mercier était en mesure d’entreprendre les démarches nécessaires pour protéger cette maison en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel ce qui aurait pu éviter la triste démolition d’un magnifique bâtiment historique et qui par ailleurs aurait permis au propriétaire d’obtenir une subvention nécessaire à la rénovation de la maison en question (TVA nouvelles, 2020). Voilà que les citoyens de la ville de Mercier voient leurs valeurs historiques, fondamentales à leurs yeux, remis en question de A à Z, car cette démolition représente une véritable attaque envers l’histoire même de la ville.

Selon moi, le ministère de la culture et de la communication est le mieux placé pour mettre en place des mesures auprès des villes et des municipalités pour éviter d’attendre que des tragédies historiques, comme la démolition de la Maison Myre, se produisent avant de se rendre compte que les bâtiments historiques de certaines régions ne sont pas protégés alors qu’ils le devraient. Il faudrait que des directives soient émises à tous les coins du Québec afin que les villes et les municipalités entreprennent les démarches nécessaires pour protéger rien de moins que l’histoire du Québec et de ses régions si précieuses aux yeux des Québécois.

Certains diront qu’il faut arrêter de ressasser le passé et regarder vers l’avant, innover, construire, inventer, investir, bref que des beaux condos et des bâtisses neuves au goût du jour pourraient améliorer et rafraîchir l’image de leur ville. Eh bien, à tous ceux qui pensent comme cela, je leur répondrais que rénover les anciennes maisons pour les rafraîchir pourrait nous permettre de les mettre à notre image sans pour autant modifier leurs cachets qui les rendent si attachantes et ainsi préserver l’histoire qu’elle raconte.

En conclusion, je crois que le ministère de la culture doit agir afin que des situations semblables à celles qui a secoué les citoyens de Mercier, à la fin du mois d’Août dernier, ne se reproduisent pas.

TVA nouvelles. (2020). Une maison historique détruite à Mercier. TVA nouvelles. Consulté le 15 septembre 2020 sur : https://www.tvanouvelles.ca/2020/08/30/une-maison-historique-detruite-a-mercier