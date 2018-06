L’avenir institutionnel de la Lorraine en discussion chez le Préfet du Grand Est

Une délégation emmenée par le Président du Groupe BLE Lorraine et le Vice-président du Parti Lorrain a dernièrement été reçue en l’Hôtel de Préfecture à Strasbourg par Monsieur Jean-Luc Marx, Préfet de la Région du Grand Est et Préfet du Bas-Rhin, dans le cadre de ses consultations sur l’avenir institutionnel de l’Alsace et désormais de la Lorraine. Le Préfet doit en effet remettre d’ici fin juin un rapport sur la question à Monsieur le Premier Ministre.

A cette occasion, la synthèse des travaux de réflexion menés par le Groupe BLE Lorraine au sujet de l’avenir institutionnel de la Lorraine et de l’Alsace a été remise en main propre à Monsieur le Préfet (Lire la synthèse ici).

Au cours de cet entretien d'une heure, le Préfet a pris note de la possibilité de fusionner les quatre départements lorrains pour former une collectivité unique de Lorraine. Une proposition de loi a d’ailleurs été déposée en ce sens fin 2017 au Sénat. La question de l’égalité républicaine entre les territoires a également été évoquée. Autrement dit, ce qui est envisagé et fait pour l’Alsace, doit aussi l’être pour la Lorraine et la Champagne-Ardenne. La notion d’égalité, chère à la devise de la France, doit être respectée au risque d’accentuer les disparités territoriales, d’autant plus au regard de l’histoire de la Lorraine (800 ans comme Etat indépendant et souverain avant son rattachement à la France à la fin du XVIIIème siècle) et au rôle qu’elle a joué dans la reconstruction et au développement du pays après-guerre.

La création d’une nouvelle Région Lorraine sous la forme d’une collectivité unique à statut particulier devra s’accompagner bien entendu d’une délégation de compétences dans les domaines de la culture, de l’enseignement, de l’économie et de la coopération transfrontalière. Cette nouvelle Région Lorraine devra reposer sur une légitimité citoyenne. Dès lors, la question du maintien ou de l’abandon de la Région Grand Est devra être posée par voie de référendum, afin de repartir sur de bonnes bases. Elle pourrait de même ouvrir la voie à l’extension du Droit Local alsacien-mosellan à l’ensemble de la Lorraine par expérimentation dans un souci d’harmonisation et de nivellement par le haut. Cette extension, à envisager dans le cadre constitutionnel, créerait de facto les conditions de sa pérennisation.

A noter enfin que différentes initiatives sont été menées dans la région pour défendre et faire-valoir les droits de la Lorraine, à l’image par exemple de la pétition « Rendez-nous la Lorraine » et de l’Appel à la Lorraine.