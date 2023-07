L’avenir radieux de nos enfants

Est-il possible de briser la boucle infernale de surenchère absurde qui conduit l’humanité occidentale vers une catastrophe génocidaire d’ampleur biblique ? Pendant que les familles françaises qui ont gratté leur fonds de poche pour se payer un billet de train vers le bord de mer où elles découvrent en maillot de bain les ravissements simples de l’après-midi à la plage en famille, la peau dorée caressée par le vent chaud, leurs élites tristes et stressées tout de noir vêtue, mine compassée, allure supérieure, préparent leur voyage en Jets Privés climatisés pour Vilnius où elles décideront du sort prochain de ces gamins qui sautent avec insouciance dans les flaques pendant que leurs parent profitent d’un repos bien mérité. Ces assemblées tristes ou l’on parle de choses ennuyeuses entre gens autorisés tout de sombre vêtu, ont décidé collectivement que nos pays seraient en grave danger de pénurie d’eau, de réchauffement climatique, de montée des eaux, d’épidémie, d’extrême droite et d’invasion Russe. A Vilnius, il devrait être uniquement question d’invasion russe, encore qu’il serait surprenant que le communiqué final ne mentionne pas aussi les autres dangers, on a quand même vu Greta Thunberg et Zelinski s’inquiéter de notre avenir ; la convergence des peurs. Le monde est dangereux et il faut se préparer à tous les dangers, y compris en les anticipant, y compris et surtout en renonçant préventivement à notre confort, à notre liberté, à notre bonheur car tous ces dangers dont parlent les gens en noirs à la mine triste, vont bientôt les faire disparaitre. Il serait donc opportun que nous les fassions disparaitre de nous-même. Les gens en noir à la mine triste on réinventé le concept de la terre brûlée non plus pour faire face à un danger immédiat, mais dans l'hypothèse d'un possible futur danger.

Il a donc été décidé une fois pour toute dans ces cénacles que la Russie constituait, constitue et constituera un danger pour l’humanité, dont la France et que les Français doivent se préparer à une invasion russe. Certaines élites pourraient se demander pourquoi un pays aussi énorme que la Russie, qui dispose déjà de toutes les matières premières nécessaires à son développement et qui ne parvient déjà pas à les exploiter, souhaiterait envahir une Europe singulièrement dépourvue de ressources et confites de problème insolvables. Les élites pourraient se poser cette question mais elles ne le feront pas car premièrement, ce serait très impoli voire inconvenant de remettre en cause ce que dit l’oncle Sam car il ne ment jamais, deuxièmement elles perdraient leur raison d’être et troisièmement, elles auraient vraiment l’air stupide et quand on est une élite triste à la mine compassée tout de noir vêtu, on ne peut pas se le permettre : il vaut mieux rester hors-sol et faire peur plutôt que de reprendre pieds dans la réalité et faire rire. Il nous faudra donc continuer d’adhérer à leur folie et sacrifier notre bonheur, notre confort, jusqu’à notre vie, pour donner du crédit à leur vision totalement hors-sol du monde.

Les français devraient regarder de près ce dont discutent leurs élites tristes à la mine sombre pendant qu’ils sont à la plage parce que d’un côté, ces « zélites » passent des accords de défense dans lesquels elles engagent leur population à soutenir une guerre si elle venait à éclater et de l’autre, sur le front intérieur, de retour à la maison, ces élites modifient les lois pour permettre la mobilisation des enfants qui jouent aujourd’hui dans les flaque d’eau, pour aller demain dans les tranchées remplies de boue du front de l’Est, défendre les Pays Balte, la Pologne ou peut-être même l’Ukraine. La loi de programmation militaire actuellement en discussion auprès des assemblées prévoit des mesures qui autoriseront le président à mobiliser la population s’il doit non seulement défendre la patrie, cause honorable et devoir de chacun, mais aussi honorer des accords de défense ( sauf bien sûr les binationaux qui pourront toujours opter pour une autre solution).

Dès lors que la guerre actuellement conduite par l’Ukraine sur les conseils avisés des meilleurs stratèges américains et anglais (ont-ils déjà gagné une guerre ?) semble déjà perdue, mais que l’empire américano anglais ne renoncera jamais à son idée d’invasion de la Russie, fut elles la première puissance nucléaire du monde (mais les russes n’oseront jamais appuyer sur le bouton nous dit Washington), et que cet empire utilisera l’OTAN pour à la fois entretenir la peur des Russes, équiper les européens, les entrainer et in fine, les pousser à se battre, qu’ils le veulent ou non, contre les Russes, on peut être raisonnablement inquiet du génocide qui se prépare, et qui lui, contrairement à l’invasion russe de l’Europe, le prochain virus, le réchauffement climatique, aura des effets très brutaux. Le déclenchement d’une guerre n’est pas quelque chose de compliqué, il suffit par exemple de pousser un Etat à intervenir sur le sol d’un autre Etat pour y défendre des ressortissants menacés par des bombardements quotidiens (toute ressemblance avec des événements récents serait purement fortuite). Pour savoir d’où partira la prochaine guerre, il suffit de regarder où se trouvent les populations russophones d’Europe de l’Est.