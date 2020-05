L’azithromycine aurait un rôle capital dans le traitement précoce du Covid-19 : les médecins n’oseraient plus divulguer leurs résultats ?

@Et hop !

Conseil de l’Ordre des médecins et l’ANSM et responsables LREM, Gouvernementaux, et tant d’autres, votre auto-amnistie a postériori est répugnante, indécente ; probablement anti-constitutionnelle, elle va sauter, d’une manière ou d’une autre.

Quand la justice n’existe plus dans les textes, elle demeure présente dans les esprits et les cœurs, en particuliers des proches des victimes, et chez les victimes elles-mêmes quand elles sont encore vivantes.

Nous n’agirons pas par violence massive, car l’état n’attend que cela pour instaurer un état d’urgence avec couvre-feux et direction case dictature ; consentie par certains, subie par tous jusqu’à une date indéterminée. Jusqu’à Vitam Eternam ?

Non vos crimes et vos inactions et vos incompétences, impérities, incuries ne resterons pas lettres mortes !