L’échec américain dans la guerre de Gaza

Lorsque la guerre russo-ukrainienne a éclaté en février 2022, les observateurs politiques ont prévu une nouvelle phase du système mondial. Cette phase a été qualifiée d’après-Ukraine. Cependant, personne n’aurait pu prévoir que la bande de Gaza dépasserait l’impact géostratégique du conflit ukrainien. La bande de Gaza n’a qu’une superficie d’environ 365 km². Le conflit en Ukraine oppose une grande puissance nucléaire, la Russie, à l’alliance de l’OTAN dirigée par les États-Unis.

Il existe des preuves que la guerre de Gaza a un impact clairement négatif sur les États-Unis. Mais cela n’a rien à voir avec le soutien à Israël. Ce soutien est une constante de la politique étrangère américaine. Il ne surprend personne, du moins pas les experts qui comprennent le « lien sacré » entre les deux plus proches alliés du monde.

L’impact le plus important de la guerre de Gaza sur les Etats-Unis est la révélation sans précédent des limites de l’influence américaine. La diplomatie américaine n’a pas réussi à faire une percée dans cette guerre. Elle a réussi à traverser les différentes phases de la guerre avec l’aide de diplomates et de médiateurs régionaux tels que l’Egypte et le Qatar. Elle n’a pas non plus réussi à dissuader les autres parties régionales de recourir à la force militaire.

L’administration Biden n’a pas réussi à trouver un équilibre entre les intérêts américains et le soutien à Israël. Elle a payé le prix fort pour les positions antérieures qui n’ont pas réussi à faire de Washington un partenaire fiable pour ses alliés. Cela explique l’un des aspects les plus importants de ces retombées. Les États-Unis n’ont pas été en mesure de mettre sur pied une vaste coalition internationale pour contrer la menace que le groupe Houthi fait peser sur la navigation en mer Rouge. Certains des principaux alliés traditionnels des États-Unis au Moyen-Orient n’ont pas participé à l’opération « Prosperity Guardian » menée par les États-Unis. Bien que les raisons de la non-participation de ces alliés soient compréhensibles et logiques d’un point de vue stratégique, l’incapacité de cette opération à dissuader les menaces houthies témoigne d’un mauvais jugement américain. Cela a eu un impact extrêmement négatif sur la position et la réputation des États-Unis en tant que grande puissance et a encouragé les sponsors et les financiers des Houthis à inciter d’autres milices à attaquer plusieurs bases militaires américaines en Irak et en Syrie, entraînant la mort et la blessure de soldats américains.

Indépendamment des implications stratégiques et des conséquences pour les relations bilatérales entre les alliés américains et israéliens, la guerre de Gaza a jusqu’à présent conduit à deux erreurs américaines majeures. La première est l’incapacité à mettre en place une large coalition internationale pour contrer la menace houthie. Et ce, malgré le fait que le Bab Al Mandeb et la mer Rouge revêtent une grande importance stratégique en tant que route commerciale internationale.

La deuxième raison est l’incapacité de la coalition dirigée par les États-Unis à décourager les attaques des Houthis. Au contraire, ces attaques ont gagné en audace et en initiative. D’autres parties ont rejoint la ligne de conflit militaire contre les États-Unis. En conséquence, le conflit s’est transformé en une confrontation indirecte entre l’Iran et ses mandataires régionaux, d’une part, et les États-Unis et Israël, d’autre part. Les tensions entre Israël et le Hezbollah, l’un des mandataires les plus importants et les plus dangereux de l’Iran, menacent de dégénérer en une véritable guerre.

Une conséquence sérieuse de la gestion américaine de la crise de Gaza est l’insistance du gouvernement irakien sur le retrait des forces américaines du pays. C’est le résultat direct du rejet par toutes les forces politiques irakiennes de ce qu’elles considèrent comme une guerre par procuration entre l’Iran et les Etats-Unis sur le territoire irakien, en violation de la souveraineté de l’Irak. Le gouvernement a été gravement endommagé par les attaques mutuelles entre les organisations terroristes chiites et les milices, qui sont officiellement considérées comme faisant partie des forces armées irakiennes, et l’armée américaine. Les bases de l’armée américaine en Jordanie, en Syrie et en Irak même ont été la cible de missiles et de drones de ces milices, fabriqués en Iran. Si les parties irakienne et américaine parviennent à un accord final sur le retrait complet des forces américaines, il s’agira d’une victoire stratégique majeure pour l’Iran.

L’Iran veut expulser les forces américaines de la région afin d’assurer son hégémonie régionale et d’atteindre ses objectifs stratégiques. Cette décision affectera l’équilibre de la sécurité dans la région du Moyen-Orient et le rôle de l’Iran dans cette région. Elle affectera également la position d’un État arabe clé comme l’Irak dans cet équilibre.

Il est clair que les échecs américains dans la guerre de Gaza ne sont pas le résultat des circonstances actuelles de cette guerre. Ils sont une conséquence naturelle de l’attitude de l’administration du président Biden à l’égard des milices au Moyen-Orient en général. Et ce, malgré les attaques de ces milices, notamment les Houthis, contre les alliés de Washington dans la région du Golfe et leurs installations pétrolières, qui ont été bombardées à plusieurs reprises. Cette approche a fait que les Américains n’ont pas pris au sérieux le comportement et les pratiques de l’Iran, même pendant le mandat de l’ancien président Trump. En 2019, les Gardiens de la révolution ont abattu l’avion de reconnaissance américain le plus avancé, le RQ-4 Global Hawk, qui coûtait à l’époque plus de 120 millions de dollars. Trump s’est contenté d’un tweet dans lequel il a déclaré que l’Iran avait commis une grave erreur en abattant l’avion dans les eaux internationales. Il a ensuite minimisé l’importance de l’abattage de l’avion et a déclaré qu’il soupçonnait qu’il avait été abattu par erreur. L’administration Biden tente d’apaiser Téhéran depuis son entrée en fonction.

Elle estime que cela pourrait conduire à une entente sur la reprise de l’accord nucléaire. Si l’on considère ces implications stratégiques jusqu’à présent, malgré leur portée limitée, elles gagnent en importance en raison de la composante temporelle. Elles s’inscrivent dans le contexte de changements fondamentaux dans les relations internationales, qui peuvent être attribués à plusieurs facteurs.

Ces facteurs vont de l’impact de la propagation de la pandémie de Covid-19 à la guerre en Ukraine et à l’émergence d’un nouveau bloc mondial sous la bannière des BRICS. Ce bloc est essentiellement économique, mais il s’oriente vers un monde multipolaire. Il dispose d’un soft power énorme et croissant, qui lui permet d’apporter des changements qualitatifs à la structure de l’ordre mondial.