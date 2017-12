L’éclipse Solère sera-t-elle totale ?

@siatom,





Oui, je suis de votre avis. Faire disparaître un commentaire autre qu’injurieux est anormal. Si nous écrivons des articles et des commentaires, c’est pour nous parler, pour nous donner la réplique et pour nous mieux connaître.





Les petits travers de chacun sont plutôt instructifs, non ? Et il nous appartient de faire remarquer à un commentateur un peu excité que là, il a exagéré. C’est plus instructif et parfois même amical. Je « gronde » parfois Foufouille pour ses dérapages, et je « redresse » bob 14 pour ses remarques bébêtes.